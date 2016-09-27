www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604014106
Уникальный номер закупки
16/2.1/0029490/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Проектирование "Система электроснабжения ПИРГ Изобильненского ЛПУМГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2016 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-93-42
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Nechaeva@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нечаева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Ставрополь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проектирование "Система электроснабжения ПИРГ Изобильненского ЛПУМГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2016 16:00 GMT +327.09.2016 16:0027.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604014106Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование "Система электроснабжения ПИРГ Изобильненского ЛПУМГ"г.Ставрополь
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2016 16:0027.09.2016 16:0027.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604014106Дата и время вскрытия заявок Проектирование "Система электроснабжения ПИРГ Изобильненского ЛПУМГ"г.Ставрополь
Подведение итогов не позднее
06.10.2016 15:0006.10.2016 15:0006.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604014106Подведение итогов не позднее Проектирование "Система электроснабжения ПИРГ Изобильненского ЛПУМГ"г.Ставрополь
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование "Система электроснабжения ПИРГ Изобильненского ЛПУМГ"
Начальная цена
3 896 012,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
71.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.