Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка материалов для ГБО

    Поставка материалов для ГБО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604013064Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для ГБОРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604013064

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0055328/ТГСтаврополь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для ГБО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.08.2016 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    124 Материалы к запросу предложений.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-93-50

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Shevchenko_A_V@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевченко Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Закупки и тендеры Ставропольский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов для ГБО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2016 10:00 GMT +309.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604013064Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для ГБОРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2016 13:0009.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604013064Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для ГБОРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2016 14:3022.09.2016 14:3022.09.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604013064Подведение итогов не позднее Поставка материалов для ГБОРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.201622.09.2016 14:3022.09.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604013064Подведение итогов не позднее Поставка материалов для ГБОРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для ГБО

    Начальная цена

    5 350 001,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31.1

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    ""Баллон металлопластиковый БА-67-20-398/840 Объем- 67л,диаметр 398мм, длина - 840мм ГОСТ Р51753-2001 ТУ4591-001-29416612-2004 давление рабочее - 20МПа, для сжатогоприродного газа используемого в качестве моторного топлива наавтомобильных транспортных средствах ООО НПО ""Реал-Шторм"", г.Ижевск""

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    ""Баллон для метана 50-200Л Объем- 50л, диаметр - 219мм, длина- 1695мм ГОСТ 949-73 из легированной стали обычной точности,рабочее давление 19,6МПа ОАО ""Первоуральский новотрубныйзавод""""

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    ""Вентиль метановый ВМА 2000 А6А6 ТУ 4591-010-54455145-2006 вентиль для автомобильных газовых баллонов для КПГ Р= 20 МПа ЗАО ПО ""Джет"", г. Ижевск""

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Система любрификации WUFL0010 Устройство для впрыска специальной жидкости во входной коллектор двигателя автомобиля Эльпигаз"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Трубка стальная Ловато Д 6мм, толщина стенки - 1 мм в пластиковой оболочке Officine Lovato"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    ""Баллон металлопластиковый БА 80-20-401/965 длина - 965мм, диаметр - 401мм ТУ 4591-001-29416612-2005 для сжатого природного газа, Р рабочее - 20МПа, объем - 80л ОАО ""Орский машиностроительный завод""""

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Устройство заправочное EMER VALC 450 ОСТ 37.001.653 Устройство для подсоединения заправочного шланга к баллонам автомобиля EMER"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Рукав 10х20-1,6 ГОСТ 18698-79 Рукав резиновый с тканевым каркасом на давление 1,6 МПа ЗАО Автосистема, Москва"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Рукав 8х16-1,6 ГОСТ 18698-79 Рукав резиновый с тканевым каркасом на давление 1,6 МПа ЗАО Автосистема, Москва"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Система впрысковая газодозирующая Zenit, Zenit Pro , ZenitPro OBD ГОСТ Р 51753-2001 4 цилиндра для транспортныхсредств, использующих КПГ в качестве моторного топливаAuto-Gas Centrum"

    Кол-во: 46

    "Позиция 11"

    "Штуцер Fast New E13 110R 00008 ЕЭК ООН №110 элемент рампыинжектора Lovato Gas"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Датчик вакуумметрический MAP ZENIT Pro Питание 12V. длясистем питания транспортных средств, использующие КПГ вкачестве моторного топлива, деталь комплекса ZENIT ProAuto-Gaz Centrum, Польша, Radom"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Редуктор метановый Tomasetto MOD AT-04 150х150х100 мм ECE110, ИСО 155500 Максимальное давление 26 МПа, 12V, Мощность -до 140 л.с. для систем питания транспортных средств,использующие КПГ в качестве моторного топлива RMTA1010Италия, Tomasetto Acille S.p.A."

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Рампа форсунок (4-цилиндра) с датчиком температуры DREAM XXISL cng-lpg 12vdc ТР №720 от 10.09.2009г. температура от -40до +120C, действующее напряжение 6-16V для систем питаниятранспортных средств, использующие КПГ в качестве моторноготоплива К904506 Италия, OMVL S.p.A."

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    ""Вентиль метановый ВМА 2000 А6А6 ТУ 4591-010-54455145-2010 дляавтомобильных газовых баллонов для КПГ Р= 20 МПа, наибольшеерабочее давление 25,5 МПа, с метрической резьбой М30х2 ЗАО ПО""Джет"", г. Ижевск""

    Кол-во: 70

    "Позиция 16"

    "Датчик температуры газа в тройнике впрысков TAMONA0,045х0,015х0,055 м служит для определения температуры газаДля систем питания транспортных средств, использующие КПГ вкачестве моторного топлива код заказа 671984 артикул ГБО000509"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Датчик температуры газа OMVL FAST LIGHT ТР №720 от10.10.2009г. разъём АМР, 4,7 кОм, Устанавливается на рампугазовых инжекторов OMBL FAST LIHGT (пластик) Для системпитания транспортных средств, использующие КПГ в качествемоторного топлива 01826 Италия OMVL S.p.a."

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Рукав напорный МБС 3,8х9-0,49 ГОСТ 10362-76 с нитяным усилиемнеармированный, маслобензостойкий Р=0,49 МПа L=10 м (бухта)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Вентиль баллонный автоматический с электромагнитнымпредохранителем и пожарным клапаном ЭМЕР MCR 110 ТР №720 от10.10.2009г. М12х1, 12V, тип топлива - метан. Для системпитания транспортных средств, использующие КПГ в качествемоторного топлива 518-8409910009 Италия OMVL S.p.a."

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Рукав напорный МБС 6х13,5мм ГОСТ 10362-76 с нитяным усилиемнеармированный, маслобензостойкий Р=2,94мПа. Позиция ГКописывает шланг длиной до 10м. Чешская Республика SemperflexOptimal s.r.o."

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Блок электронный управления впрыска газа Zenit PROOBD-4CYL-electronic set BW 12А, максимальная рабочаятемпература +180С, стойкость к тепловому расслоению +210С,время реакции менее 0,001мс, сопротивление ниже 0,05 Ом. 2011г.в. для 4-х цилиндровых двигателей OBD-4CYL Auto-GasCentrum,Польша"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Рукав напорный МБС 5х10 мм ГОСТ 10362-76 с нитяным усилиемнеармированный, маслобензостойкий Р=0,5МПа."

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Штуцер MG ТУ завода-изготовителя вакуумный WR3806"

    Кол-во: 60

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211077640
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080970
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд ООО "Газпром недра" ПФ «Астраханьгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001292
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд...
    177077
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить