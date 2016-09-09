Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" ""Баллон металлопластиковый БА-67-20-398/840 Объем- 67л,диаметр 398мм, длина - 840мм ГОСТ Р51753-2001 ТУ4591-001-29416612-2004 давление рабочее - 20МПа, для сжатогоприродного газа используемого в качестве моторного топлива наавтомобильных транспортных средствах ООО НПО ""Реал-Шторм"", г.Ижевск"" Кол-во: 20

"Позиция 2" ""Баллон для метана 50-200Л Объем- 50л, диаметр - 219мм, длина- 1695мм ГОСТ 949-73 из легированной стали обычной точности,рабочее давление 19,6МПа ОАО ""Первоуральский новотрубныйзавод"""" Кол-во: 100

"Позиция 3" ""Вентиль метановый ВМА 2000 А6А6 ТУ 4591-010-54455145-2006 вентиль для автомобильных газовых баллонов для КПГ Р= 20 МПа ЗАО ПО ""Джет"", г. Ижевск"" Кол-во: 100

"Позиция 4" "Система любрификации WUFL0010 Устройство для впрыска специальной жидкости во входной коллектор двигателя автомобиля Эльпигаз" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Трубка стальная Ловато Д 6мм, толщина стенки - 1 мм в пластиковой оболочке Officine Lovato" Кол-во: 100

"Позиция 6" ""Баллон металлопластиковый БА 80-20-401/965 длина - 965мм, диаметр - 401мм ТУ 4591-001-29416612-2005 для сжатого природного газа, Р рабочее - 20МПа, объем - 80л ОАО ""Орский машиностроительный завод"""" Кол-во: 40

"Позиция 7" "Устройство заправочное EMER VALC 450 ОСТ 37.001.653 Устройство для подсоединения заправочного шланга к баллонам автомобиля EMER" Кол-во: 60

"Позиция 8" "Рукав 10х20-1,6 ГОСТ 18698-79 Рукав резиновый с тканевым каркасом на давление 1,6 МПа ЗАО Автосистема, Москва" Кол-во: 50

"Позиция 9" "Рукав 8х16-1,6 ГОСТ 18698-79 Рукав резиновый с тканевым каркасом на давление 1,6 МПа ЗАО Автосистема, Москва" Кол-во: 50

"Позиция 10" "Система впрысковая газодозирующая Zenit, Zenit Pro , ZenitPro OBD ГОСТ Р 51753-2001 4 цилиндра для транспортныхсредств, использующих КПГ в качестве моторного топливаAuto-Gas Centrum" Кол-во: 46

"Позиция 11" "Штуцер Fast New E13 110R 00008 ЕЭК ООН №110 элемент рампыинжектора Lovato Gas" Кол-во: 100

"Позиция 12" "Датчик вакуумметрический MAP ZENIT Pro Питание 12V. длясистем питания транспортных средств, использующие КПГ вкачестве моторного топлива, деталь комплекса ZENIT ProAuto-Gaz Centrum, Польша, Radom" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Редуктор метановый Tomasetto MOD AT-04 150х150х100 мм ECE110, ИСО 155500 Максимальное давление 26 МПа, 12V, Мощность -до 140 л.с. для систем питания транспортных средств,использующие КПГ в качестве моторного топлива RMTA1010Италия, Tomasetto Acille S.p.A." Кол-во: 5

"Позиция 14" "Рампа форсунок (4-цилиндра) с датчиком температуры DREAM XXISL cng-lpg 12vdc ТР №720 от 10.09.2009г. температура от -40до +120C, действующее напряжение 6-16V для систем питаниятранспортных средств, использующие КПГ в качестве моторноготоплива К904506 Италия, OMVL S.p.A." Кол-во: 10

"Позиция 15" ""Вентиль метановый ВМА 2000 А6А6 ТУ 4591-010-54455145-2010 дляавтомобильных газовых баллонов для КПГ Р= 20 МПа, наибольшеерабочее давление 25,5 МПа, с метрической резьбой М30х2 ЗАО ПО""Джет"", г. Ижевск"" Кол-во: 70

"Позиция 16" "Датчик температуры газа в тройнике впрысков TAMONA0,045х0,015х0,055 м служит для определения температуры газаДля систем питания транспортных средств, использующие КПГ вкачестве моторного топлива код заказа 671984 артикул ГБО000509" Кол-во: 60

"Позиция 17" "Датчик температуры газа OMVL FAST LIGHT ТР №720 от10.10.2009г. разъём АМР, 4,7 кОм, Устанавливается на рампугазовых инжекторов OMBL FAST LIHGT (пластик) Для системпитания транспортных средств, использующие КПГ в качествемоторного топлива 01826 Италия OMVL S.p.a." Кол-во: 20

"Позиция 18" "Рукав напорный МБС 3,8х9-0,49 ГОСТ 10362-76 с нитяным усилиемнеармированный, маслобензостойкий Р=0,49 МПа L=10 м (бухта)" Кол-во: 50

"Позиция 19" "Вентиль баллонный автоматический с электромагнитнымпредохранителем и пожарным клапаном ЭМЕР MCR 110 ТР №720 от10.10.2009г. М12х1, 12V, тип топлива - метан. Для системпитания транспортных средств, использующие КПГ в качествемоторного топлива 518-8409910009 Италия OMVL S.p.a." Кол-во: 100

"Позиция 20" "Рукав напорный МБС 6х13,5мм ГОСТ 10362-76 с нитяным усилиемнеармированный, маслобензостойкий Р=2,94мПа. Позиция ГКописывает шланг длиной до 10м. Чешская Республика SemperflexOptimal s.r.o." Кол-во: 50

"Позиция 21" "Блок электронный управления впрыска газа Zenit PROOBD-4CYL-electronic set BW 12А, максимальная рабочаятемпература +180С, стойкость к тепловому расслоению +210С,время реакции менее 0,001мс, сопротивление ниже 0,05 Ом. 2011г.в. для 4-х цилиндровых двигателей OBD-4CYL Auto-GasCentrum,Польша" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Рукав напорный МБС 5х10 мм ГОСТ 10362-76 с нитяным усилиемнеармированный, маслобензостойкий Р=0,5МПа." Кол-во: 50