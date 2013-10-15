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Номер извещения
31300565357
Уникальный номер закупки
13-2.1-5014
Наименование закупки
292/ГПХГ/13-2.1-5014/23.09.13/ЭЗ Право заключения договора на оказание автотранспортных услуг специальной техникой для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2013 09:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Контактный телефон
+7 495 428-48-95
Факс
+7 495 428-45-31
Адрес электронной почты
R.Alexiy@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексий Рада Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги специальной техникой для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2013 11:00 GMT +315.10.2013 11:0015.10.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300565357Дата и время окончания срока приема заявок Услуги специальной техникой для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2013 11:1015.10.2013 11:1015.10.2013 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300565357Дата и время вскрытия заявок Услуги специальной техникой для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"Москва
Подведение итогов не позднее
19.11.2013 12:0019.11.2013 12:0019.11.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300565357Подведение итогов не позднее Услуги специальной техникой для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги специальной техникой для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"
Начальная цена
1 120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Отсутствуют
60.24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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