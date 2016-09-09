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Номер извещения
31604012662
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055160/ДКраснодар
Наименование закупки
Услуги по охране объектов ООО "Газпром добыча Краснодар" (6 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2016 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33463
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
tender@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мануйлова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
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Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Автотранспортный цех филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2016 10:00 GMT +309.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604012662Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Автотранспортный цех филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2016 11:0009.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604012662Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Автотранспортный цех филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.09.2016 12:0021.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Автотранспортный цех филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.201621.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Автотранспортный цех филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Автотранспортный цех филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.
Начальная цена
1 194 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Участок материально-технического обеспечения и комплектации филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2016 10:00 GMT +309.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604012662Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Участок материально-технического обеспечения и комплектации филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2016 11:0009.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604012662Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Участок материально-технического обеспечения и комплектации филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.09.2016 12:0021.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Участок материально-технического обеспечения и комплектации филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.201621.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Участок материально-технического обеспечения и комплектации филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Участок материально-технического обеспечения и комплектации филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.
Начальная цена
796 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Ремонтно-строительный участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2016 10:00 GMT +309.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604012662Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Ремонтно-строительный участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2016 11:0009.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604012662Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Ремонтно-строительный участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.09.2016 12:0021.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Ремонтно-строительный участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.201621.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Ремонтно-строительный участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Ремонтно-строительный участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское газопромысловое управление.
Начальная цена
307 980,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльская линейно-эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2016 10:00 GMT +309.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604012662Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльская линейно-эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2016 11:0009.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604012662Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльская линейно-эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.09.2016 12:0021.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльская линейно-эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.201621.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльская линейно-эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльская линейно-эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.
Начальная цена
796 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорская линейно - эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2016 10:00 GMT +309.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604012662Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорская линейно - эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2016 11:0009.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604012662Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорская линейно - эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.09.2016 12:0021.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорская линейно - эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.201621.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорская линейно - эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорская линейно - эксплуатационная служба филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов.
Начальная цена
398 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорский участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление материально-технического снабжения и комплектации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2016 10:00 GMT +309.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604012662Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорский участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление материально-технического снабжения и комплектации.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2016 11:0009.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604012662Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорский участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление материально-технического снабжения и комплектации.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.09.2016 12:0021.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорский участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление материально-технического снабжения и комплектации.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.201621.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604012662Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорский участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление материально-технического снабжения и комплектации.г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - Сосногорский участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление материально-технического снабжения и комплектации.
Начальная цена
796 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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