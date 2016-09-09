www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604010080
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055445/ТГСургут
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг для корпоративного фестиваля «ФАКЕЛ» в г. Тюмень
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2016 07:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-04-22
Факс
Адрес электронной почты
TitovOE@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титов Олег Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
г. Сургут ул.Университетская 1
Закупки и тендеры Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг для корпоративного фестиваля «ФАКЕЛ» в г. Тюмень
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2016 12:00 GMT +309.09.2016 12:0009.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604010080Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для корпоративного фестиваля «ФАКЕЛ» в г. Тюменьг. Сургут ул.Университетская 1
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2016 12:0009.09.2016 12:0009.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604010080Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услуг для корпоративного фестиваля «ФАКЕЛ» в г. Тюменьг. Сургут ул.Университетская 1
Подведение итогов не позднее
15.09.2016 12:0015.09.2016 12:0015.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604010080Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг для корпоративного фестиваля «ФАКЕЛ» в г. Тюменьг. Сургут ул.Университетская 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг для корпоративного фестиваля «ФАКЕЛ» в г. Тюмень
Начальная цена
2 288 492,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
49.39.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 408
Кол-во: 770
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.