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Номер извещения
ГП309028
Уникальный номер закупки
№11/18.09.13/ПЭ/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка ТМЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-48-65
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Анализатор спектра магнитного поля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2013 15:30 GMT +302.10.2013 15:3002.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309028Дата и время окончания срока приема заявок Анализатор спектра магнитного поляСалават
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2013 16:0002.10.2013 16:0002.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309028Дата и время вскрытия заявок Анализатор спектра магнитного поляСалават
Подведение итогов не позднее
08.10.2013 08:0008.10.2013 08:0008.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309028Подведение итогов не позднее Анализатор спектра магнитного поляСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Анализатор спектра магнитного поля
Начальная цена
85 790,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Микрометр 25-50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2013 15:30 GMT +302.10.2013 15:3002.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309028Дата и время окончания срока приема заявок Микрометр 25-50Салават
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2013 16:0002.10.2013 16:0002.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309028Дата и время вскрытия заявок Микрометр 25-50Салават
Подведение итогов не позднее
08.10.2013 08:0008.10.2013 08:0008.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309028Подведение итогов не позднее Микрометр 25-50Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Микрометр 25-50
Начальная цена
2 939,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Мультиметр
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2013 15:30 GMT +302.10.2013 15:3002.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309028Дата и время окончания срока приема заявок МультиметрСалават
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2013 16:0002.10.2013 16:0002.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309028Дата и время вскрытия заявок МультиметрСалават
Подведение итогов не позднее
08.10.2013 08:0008.10.2013 08:0008.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309028Подведение итогов не позднее МультиметрСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201308.10.2013 08:0008.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309028Подведение итогов не позднее МультиметрСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мультиметр
Начальная цена
66 211,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Регистратор температуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2013 15:30 GMT +302.10.2013 15:3002.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309028Дата и время окончания срока приема заявок Регистратор температурыСалават
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2013 16:0002.10.2013 16:0002.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309028Дата и время вскрытия заявок Регистратор температурыСалават
Подведение итогов не позднее
08.10.2013 08:0008.10.2013 08:0008.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309028Подведение итогов не позднее Регистратор температурыСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Регистратор температуры
Начальная цена
7 124,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Приборы измерения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2013 15:30 GMT +302.10.2013 15:3002.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309028Дата и время окончания срока приема заявок Приборы измерения Салават
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2013 16:0002.10.2013 16:0002.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309028Дата и время вскрытия заявок Приборы измерения Салават
Подведение итогов не позднее
08.10.2013 08:0008.10.2013 08:0008.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309028Подведение итогов не позднее Приборы измерения Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приборы измерения
Начальная цена
126 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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