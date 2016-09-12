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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604009187
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052977/ГПромгаз
Наименование закупки
Реконструкция котельной АО "Газпром промгаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.08.2016 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Почтовый адрес
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Контактный телефон
+7 495 817-17-48
Факс
+7 495 817-17-81
Адрес электронной почты
A.Uhanov@promgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уханов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23
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Реконструкция котельной АО "Газпром промгаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2016 12:00 GMT +312.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604009187Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция котельной АО "Газпром промгаз"Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2016 13:0012.09.2016 13:0012.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604009187Дата и время вскрытия заявок Реконструкция котельной АО "Газпром промгаз"Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23
Подведение итогов не позднее
16.09.2016 16:0016.09.2016 16:0016.09.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604009187Подведение итогов не позднее Реконструкция котельной АО "Газпром промгаз"Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция котельной АО "Газпром промгаз"
Начальная цена
14 513 452,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Адрес местонахождения
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Отсутствуют
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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