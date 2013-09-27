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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП309027
Уникальный номер закупки
№7/18.09.13/АС/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка бланков строгой отчетности №7/18.09.13/АС/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Почтовый адрес
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бланков строгой отчетности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 15:30 GMT +327.09.2013 15:3027.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бланков строгой отчетностиСалават
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2013 16:0027.09.2013 16:0027.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309027Дата и время вскрытия заявок Поставка бланков строгой отчетностиСалават
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 08:0004.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309027Подведение итогов не позднее Поставка бланков строгой отчетностиСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бланков строгой отчетности
Начальная цена
4 507,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АГИДЕЛЬ-СПУТНИК
Все закупки и тендеры АГИДЕЛЬ-СПУТНИК
Адрес местонахождения
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Отсутствуют
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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