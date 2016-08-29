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Номер извещения
ГП608028
Уникальный номер закупки
16/2.1/0058213/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Сервисное обслуживание автоматизированых секционых ворот
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.08.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-94-01
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Goncharov_K_I@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончаров Кирилл Игоревич
Место рассмотрения предложений
355035, Российская Федерация, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Сервисное обслуживание автоматизированых секционых ворот
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2016 12:00 GMT +329.08.2016 12:0029.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП608028Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание автоматизированых секционых ворот355035, Российская Федерация, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Дата и время вскрытия заявок
29.08.2016 14:0029.08.2016 14:0029.08.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП608028Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание автоматизированых секционых ворот355035, Российская Федерация, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Подведение итогов не позднее
20.09.2016 15:3020.09.2016 15:3020.09.2016 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП608028Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание автоматизированых секционых ворот355035, Российская Федерация, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание автоматизированых секционых ворот
Начальная цена
188 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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