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Номер извещения
31604004173
Уникальный номер закупки
16/2.2/0009601/Электрогаз
Наименование закупки
Поставка программного обеспечения нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз" (0135/16/2.2/0009601/Электрогаз/ЗП/ГОС/Э/21.04.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.08.2016 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Контактный телефон
+7 499 580-41-89
Факс
+7 799 58-04220
Адрес электронной почты
l.kirsanova@elektrogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирсанова Лариса Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Москва. ул.Профсоюзная, 25А
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле программным обеспечением в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2016 17:00 GMT +322.09.2016 17:0022.09.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604004173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г.Москва. ул.Профсоюзная, 25А
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2016 10:0023.09.2016 10:0023.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604004173Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г.Москва. ул.Профсоюзная, 25А
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 15:0030.09.2016 15:0030.09.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604004173Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г.Москва. ул.Профсоюзная, 25А
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Начальная цена
4 737 815,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Отсутствуют
47.41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
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