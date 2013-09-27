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Номер извещения
31300562906
Уникальный номер закупки
13_2.1_5338
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке оргтехники Администрации ООО «Газпром энерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2013 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко Илья Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по технической поддержке оргтехники Администрации ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 14:00 GMT +327.09.2013 14:0027.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300562906Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по технической поддержке оргтехники Администрации ООО «Газпром энерго» Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2013 14:0027.09.2013 14:0027.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300562906Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по технической поддержке оргтехники Администрации ООО «Газпром энерго» Москва
Подведение итогов не позднее
09.10.2013 12:0009.10.2013 12:0009.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300562906Подведение итогов не позднее Оказание услуг по технической поддержке оргтехники Администрации ООО «Газпром энерго» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по технической поддержке оргтехники Администрации ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
1 073 740,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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