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Номер извещения
31300560653
Уникальный номер закупки
13-1.1-0936
Наименование закупки
Проведение работ по обнаружению взрывоопасных предметов в составе стройки «Газопровод КС Изобильный – Невинномысск» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (1139/ТГСтаврополь/13-1.1-0936/19.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2013 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение работ по обнаружению взрывоопасных предметов в составе стройки «Газопровод КС Изобильный – Невинномысск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 12:00 GMT +327.09.2013 12:0027.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300560653Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по обнаружению взрывоопасных предметов в составе стройки «Газопровод КС Изобильный – Невинномысск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 11:1530.09.2013 11:1530.09.2013 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300560653Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по обнаружению взрывоопасных предметов в составе стройки «Газопровод КС Изобильный – Невинномысск»Москва
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 20:0004.10.2013 20:0004.10.2013 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300560653Подведение итогов не позднее Проведение работ по обнаружению взрывоопасных предметов в составе стройки «Газопровод КС Изобильный – Невинномысск»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по обнаружению взрывоопасных предметов в составе стройки «Газопровод КС Изобильный – Невинномысск»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
60.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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