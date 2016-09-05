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Номер извещения
31604000171
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052857/Электрогаз
Наименование закупки
Выполнение работ по установке вытяжной вентиляции для машины термической резки листового проката АГАТ-Мпл инв.№020049147 для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.08.2016 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Контактный телефон
+7 499 580-42-89
Факс
+7 799 58-04220
Адрес электронной почты
tender@elektrogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Оксана Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Профсоюзная, 25А
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнение работ по установке вытяжной вентиляции для машины термической резки листового проката АГАТ-Мпл инв.№020049147 для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2016 17:00 GMT +305.09.2016 17:0005.09.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604000171Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке вытяжной вентиляции для машины термической резки листового проката АГАТ-Мпл инв.№020049147 для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г. Москва, ул. Профсоюзная, 25А
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2016 10:0006.09.2016 10:0006.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604000171Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по установке вытяжной вентиляции для машины термической резки листового проката АГАТ-Мпл инв.№020049147 для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г. Москва, ул. Профсоюзная, 25А
Подведение итогов не позднее
26.09.2016 19:0026.09.2016 19:0026.09.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604000171Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке вытяжной вентиляции для машины термической резки листового проката АГАТ-Мпл инв.№020049147 для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г. Москва, ул. Профсоюзная, 25А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.09.201626.09.2016 19:0026.09.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604000171Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке вытяжной вентиляции для машины термической резки листового проката АГАТ-Мпл инв.№020049147 для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г. Москва, ул. Профсоюзная, 25А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по установке вытяжной вентиляции для машины термической резки листового проката АГАТ-Мпл инв.№020049147 для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Начальная цена
2 029 435,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Отсутствуют
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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