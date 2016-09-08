Оказание услуг по правовому анализу спорных правоотношений с налоговым органом, возникших в связи с результатами налоговой проверки за период с 2012 по 2013 годы, с последующим представительством интересов во всех инстанциях судебных органов при обжаловании решения по акту налогового органа.

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31603999424 Уникальный номер закупки 16/2.1/0055144/ТГКраснодар Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по правовому анализу спорных правоотношений с налоговым органом, возникших в связи с результатами налоговой проверки за период с 2012 по 2013 годы, с последующим представительством интересов во всех инстанциях судебных органов при обжаловании решения по акту налогового органа. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"

Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Юридический адрес 350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53 Почтовый адрес 350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234 Контактный телефон +7 861 213-13-00 Факс +7 952 822-10-22 Адрес электронной почты tender@tgk.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Датов Сергей Сергеевич Место рассмотрения предложений г. Краснодар, ул. Дзержинского,36 Закупки и тендеры Краснодарский Край Закупки и тендеры Услуги юридические Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru