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Номер извещения
31603999128
Уникальный номер закупки
16/2.1/0058328/Гипрогазцент
Наименование закупки
Страхование от несчастных случаев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.08.2016 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Контактный телефон
+7 831 434-15-76
Факс
+7 831 428-30-44
Адрес электронной почты
sdn@ggc.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сорокин Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
АО "Гипрогазцентр"
Закупки и тендеры Услуги по страхованию имущества от ущерба в результате пожара и прочих повреждений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Страхование несчастные случаи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2016 10:00 GMT +331.08.2016 10:0031.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603999128Дата и время окончания срока приема заявок Страхование несчастные случаиАО "Гипрогазцентр"
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2016 11:0031.08.2016 11:0031.08.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603999128Дата и время вскрытия заявок Страхование несчастные случаиАО "Гипрогазцентр"
Подведение итогов не позднее
12.09.2016 00:0012.09.2016 00:0012.09.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603999128Подведение итогов не позднее Страхование несчастные случаиАО "Гипрогазцентр"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование несчастные случаи
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Не требуется
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Отсутствуют
65.12.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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