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Номер извещения
31603997819
Уникальный номер закупки
16/2.1/0001343/КГПНГП
Наименование закупки
Разработка раздела проектной документации "План ликвидации аварий" по объекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.08.2016 12:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
Почтовый адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Контактный телефон
+7 391 256-80-30
Факс
+7 391 256-80-32
Адрес электронной почты
o.durnovtseva@krskgazprom-ngp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дурновцева Оксана Николаевна
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru/
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Разработка раздела проектной документации "План ликвидации аварий" по объекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2016 16:00 GMT +305.09.2016 16:0005.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603997819Дата и время окончания срока приема заявок Разработка раздела проектной документации "План ликвидации аварий" по объекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море»https://etpgaz.gazprombank.ru/
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2016 16:0005.09.2016 16:0005.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603997819Дата и время вскрытия заявок Разработка раздела проектной документации "План ликвидации аварий" по объекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море»https://etpgaz.gazprombank.ru/
Подведение итогов не позднее
14.09.2016 12:0014.09.2016 12:0014.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603997819Подведение итогов не позднее Разработка раздела проектной документации "План ликвидации аварий" по объекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море»https://etpgaz.gazprombank.ru/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.201614.09.2016 12:0014.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603997819Подведение итогов не позднее Разработка раздела проектной документации "План ликвидации аварий" по объекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море»https://etpgaz.gazprombank.ru/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка раздела проектной документации "План ликвидации аварий" по объекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море»
Начальная цена
5 000 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Отсутствуют
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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