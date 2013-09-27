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Номер извещения
ГП309025
Уникальный номер закупки
№9/17.09.13/ПТМ/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка канцелярских принадлежностей №9/17.09.13/ПТМ/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-38-67
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЕРМИНАЛ СБОРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 15:30 GMT +327.09.2013 15:3027.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309025Дата и время окончания срока приема заявок ТЕРМИНАЛ СБОРАСалават
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2013 15:3027.09.2013 15:3027.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309025Дата и время вскрытия заявок ТЕРМИНАЛ СБОРАСалават
Подведение итогов не позднее
03.10.2013 08:0003.10.2013 08:0003.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309025Подведение итогов не позднее ТЕРМИНАЛ СБОРАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕРМИНАЛ СБОРА
Начальная цена
56 876,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
36.63
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПРИНТЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 15:30 GMT +327.09.2013 15:3027.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309025Дата и время окончания срока приема заявок ПРИНТЕРСалават
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2013 15:3027.09.2013 15:3027.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309025Дата и время вскрытия заявок ПРИНТЕРСалават
Подведение итогов не позднее
03.10.2013 08:0003.10.2013 08:0003.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309025Подведение итогов не позднее ПРИНТЕРСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.10.201303.10.2013 08:0003.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309025Подведение итогов не позднее ПРИНТЕРСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРИНТЕР
Начальная цена
42 244,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
36.63
Документация лота
Нет прикрепленных документов
РУЧНОЙ СКАНЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 15:30 GMT +327.09.2013 15:3027.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309025Дата и время окончания срока приема заявок РУЧНОЙ СКАНЕРСалават
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2013 15:3027.09.2013 15:3027.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309025Дата и время вскрытия заявок РУЧНОЙ СКАНЕРСалават
Подведение итогов не позднее
03.10.2013 08:0003.10.2013 08:0003.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309025Подведение итогов не позднее РУЧНОЙ СКАНЕРСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РУЧНОЙ СКАНЕР
Начальная цена
25 488,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
36.63
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ТЕРМОЭТИКЕТКА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 15:30 GMT +327.09.2013 15:3027.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309025Дата и время окончания срока приема заявок ТЕРМОЭТИКЕТКАСалават
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2013 15:3027.09.2013 15:3027.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309025Дата и время вскрытия заявок ТЕРМОЭТИКЕТКАСалават
Подведение итогов не позднее
03.10.2013 08:0003.10.2013 08:0003.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309025Подведение итогов не позднее ТЕРМОЭТИКЕТКАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕРМОЭТИКЕТКА
Начальная цена
236,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
36.63
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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