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Номер извещения
31603989188
Уникальный номер закупки
16/2.2/0040417/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка противопожарного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2016 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-65-31
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
N.Zubareva@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубарева Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
629306 г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал».
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Поставка противопожарного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.08.2016 10:00 GMT +323.08.2016 10:0023.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603989188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарного оборудования629306 г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал».
Дата и время вскрытия заявок
23.08.2016 13:0023.08.2016 13:0023.08.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603989188Дата и время вскрытия заявок Поставка противопожарного оборудования629306 г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал».
Подведение итогов не позднее
05.09.2016 13:0005.09.2016 13:0005.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603989188Подведение итогов не позднее Поставка противопожарного оборудования629306 г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал».
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противопожарного оборудования
Начальная цена
589 998,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
25.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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