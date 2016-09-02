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Номер извещения
31603988823
Уникальный номер закупки
16/2.2/0055310/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Поставка материалов ИУС (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2016 12:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-93-50
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Shevchenko_A_V@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
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Поставка материалов ИУС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2016 10:00 GMT +302.09.2016 10:0002.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603988823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2016 13:0002.09.2016 13:0002.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603988823Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Подведение итогов не позднее
20.09.2016 14:3020.09.2016 14:3020.09.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603988823Подведение итогов не позднее Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов ИУС
Начальная цена
7 077 139,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
61.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 9
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
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Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 14
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Кол-во: 4
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Кол-во: 10
Кол-во: 200
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Кол-во: 3
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Кол-во: 7
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Кол-во: 3
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Кол-во: 3
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Кол-во: 20
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Кол-во: 10
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Кол-во: 2
Кол-во: 12
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Кол-во: 8
Кол-во: 18
Кол-во: 10
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Кол-во: 5
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Кол-во: 4
Кол-во: 7
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Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 6
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Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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Кол-во: 3
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Кол-во: 1
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Кол-во: 20
Кол-во: 3
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Кол-во: 3
Кол-во: 3
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Кол-во: 5
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Кол-во: 5
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Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
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Кол-во: 6
Кол-во: 16
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Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 8
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Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 1
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Кол-во: 16
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
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Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 14
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Кол-во: 7
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Кол-во: 8
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Кол-во: 6
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 13
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Поставка материалов ИУС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2016 10:00 GMT +302.09.2016 10:0002.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603988823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2016 13:0002.09.2016 13:0002.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603988823Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Подведение итогов не позднее
20.09.2016 14:3020.09.2016 14:3020.09.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603988823Подведение итогов не позднее Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов ИУС
Начальная цена
3 322 626,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
61.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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