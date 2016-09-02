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    Главная / Торги / Поставка материалов ИУС (2 лота)

    Поставка материалов ИУС (2 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2016 10:0002.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603988823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31603988823

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0055310/ТГСтаврополь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов ИУС (2 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.08.2016 12:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация лот 1.rar

    Документация лот 2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-93-50

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Shevchenko_A_V@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевченко Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Закупки и тендеры Ставропольский Край

    Закупки и тендеры Услуги телекоммуникационные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов ИУС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2016 10:00 GMT +302.09.2016 10:0002.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603988823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2016 13:0002.09.2016 13:0002.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603988823Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2016 14:3020.09.2016 14:3020.09.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603988823Подведение итогов не позднее Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201620.09.2016 14:3020.09.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603988823Подведение итогов не позднее Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов ИУС

    Начальная цена

    7 077 139,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    61.90

    Деятельность в области телекоммуникаций прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль оперативной памяти KVR800D2N5 KVR800D2N5-1G DDR-II 1Gb(PC2-6400)800Mhz"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    ""Масло силиконовое ПМС- 100 30 мл термостойкая смазка ООО ""ПМ""г.Рязань""

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    ""Паста теплопроводная КПТ-8 25 г ГОСТ 19783-74 кремнийорганическая ООО ""ПМ"" г.Рязань""

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Ролик заряда HP LJ5000 (PCR) HP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Площадка отделения HP 5000 RF52400 HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шестерня привода блока закрепления HP LJP 5000 RF52409 HP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Магнитный вал HP P1005 (SC) HP"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Магнитный вал HP 1320 (SC) HP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Маршрутизатор Huawei B220 Стандарт GSM/EDGE 900/1800 UMTS 2100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Тонер 2220D/2320D для Ricoh Aficio в тубе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Термопленка HP LJ 5000/5100/5200 Оригинальный HP"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Сканер НР scanjet G2710 1200dpi А4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Тонер HP LJ 4000/4100 500g"

    Кол-во: 14

    "Позиция 14"

    "Картридж Epson T0543 magenta Print Rite"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Картридж Epson T0542 cyan Print Rite"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Картридж Epson T0541 black Print Rite"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Тонер-картридж XEROX WC M118/C118 11000 стр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Фотобарабан Q7551"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Фотобарабан Q6511"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Картридж-тонер Xerox workcentre 5230"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Разъем RJ-45 категория 5Е"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Картридж Q6511A black Hewlett-Packard Development Company,L.P."

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Бумага C6569C 1067мм (42д)х30,5м особоплотная с покрытием130г/м2 в рулоне НР"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Картридж HP 11 C4837AE струйный пурпурный Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P."

    Кол-во: 7

    "Позиция 25"

    "Картридж HP 11 C4838AE Желтый Hewlett-Packard DevelopmentCompany, L.P."

    Кол-во: 7

    "Позиция 26"

    "Картридж НР 11 C4836AE голубой C4836AE HP"

    Кол-во: 7

    "Позиция 27"

    "Картридж Canon EP-22 Canon"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Картридж Canon E-30 Canon"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Картридж Canon E-16 Canon"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Картридж CANON C-EXV 6 Toner 1386A006[AA] копир C Canon"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Картридж C8728A HP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Картридж C7115X (HP lJ 1200) HP"

    Кол-во: 7

    "Позиция 33"

    "Коммутатор D-LINK DES-1005А 5х10/100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Фотобарабан DR-2275HL2132/2240/2250/DCP7060/7065/7070/MFC7360/7860/2845, 12KBrother"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Тонер-картридж TN-2275HL2132/2240/2250/DCP7060/7065/7070/MFC7360/7860/2845 , 2.6KBrother"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Картридж TN-2075 черный, BrotherHL-2030R/2040R/2070NR/DCP-7010 Brother"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Адаптер сетевой TP-Link TF-3200 TP-Link"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Видеокарта Gigabyte AMD Radeon R5 230 1Гб Gigabyte"

    Кол-во: 18

    "Позиция 39"

    "Картридж HP CF351A cyan (голубой), повышенная ёмкость, ресурс1000 страниц для МФУ HP CLJ Pro MFP M176N/M177FW (O) HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Картридж HP CF353A пурпурный (бордовый), повышенная ёмкость,ресурс 1000 страниц для МФУ HP CLJ Pro MFP M176N/M177FW (O)HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Чернила Epson C13T67344A yellow 70мл для принтера EpsonStylus Photo L800"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Чернила Epson C13T67334A magenta 70мл для принтера EpsonStylus Photo L800"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Чернила Epson C13T67324A cyan 70мл для принтера Epson StylusPhoto L800"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Чернила Epson C13T67314A black 70мл для принтера Epson StylusPhoto L800"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Вентилятор для процессора Cooler Master CI5-9IDSP-PL-GP S775S775 Cooler Master"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Накопитель HDD 1Тб Seagate Barracuda (7200) SATA3 64Мб cacheST1000DM003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Привод LITE ON DVD +/-RW DS-8ABSH-32 SATA slim черный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    ""Монитор Samsung S24C650PL 24"" 23.6"", LCD, Wide, 1920x1080,D-Sub, HDMI, DP, USB2.0 Hub Samsung""

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Блок питания FSP ATX-500PNR ATX-500PNR, 500W, ATX,24+4+6/8пин FSP"

    Кол-во: 51

    "Позиция 50"

    ""Диск жесткий Seagate Desktop SSHD ST1000DX001 1Тб 1Тб+8Гб MLCNAND, SATA 6Гб/с, SSHD, 3.5"", 7200рпм, 64Мб Seagate""

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Память оперативная DDR3 HYUNDAI / HYNIX DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800> DIMM 4Гб, форм-фактор DIMM 240-контактный,тактовая частота 1600МГц, пропускная способнасть 12800Мб/сHyandai/Hynix"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Процессор Intel Core i5-4670 BOX 3.4 GHz / 4core / SVGA HDGraphics 4600 / 1+6Mb / 84W / 5 GT / s LGA1150 Intel"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Вентилятор системного блока SAF-S12-E1 120х120мм CoolerMaster"

    Кол-во: 9

    "Позиция 54"

    "Привод оптический внешний USB BD-RE slim DVD+RW BD-ROM 6xAsus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Модуль памяти HyperX Retail KHX1866 4Гб PC-15000 1866МГцKingston"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "Жесткий диск WDBACZ0010BBK-EESN HDD 1Tb USB3.0Hewlett-Packard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Видеокарта ASUS EAH6850 1Gb PCI-E DDR-5 DualDVI+HDMI ASUS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Диск жесткий WD10EZEX 1Tb SATA 6Gb/s Western Digital CaviarBlue 7200rpm 64Mb"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Процессор Intel Core i7-2700K Sandy Bridge 3500MHz. LGA 1155.L3 8192Kb"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    ""Диск жесткий 44W2193 300 Gb 2.5"", SAS, 6Gb/s, 10000RPM длясерверов IBM""

    Кол-во: 7

    "Позиция 61"

    "Карта памяти Transcend CF card 600 X 32G Скорость передачи 90Мб/с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Диск жесткий Seagate Barracuda 7200, Seagate Barracuda7200,12 2000 GB 7200RPM 64MB Mb"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Модуль памяти DIMM 4Gb DDR3-1333 (PC10600)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 64"

    "Фоторецептор HP LJ 1010/1012/1015/1020"

    Кол-во: 28

    "Позиция 65"

    "Шнур коммутационный оптический SC-LC Длина 20м дуплексный,волоконно-оптический, одномодовый,9/125 SC-LC, полировка UPS,20м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Диск DVD+R 4.7Gb 16х, 25шт.Cake Box"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Тонер Canon FC\PC 330 Canon"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Тонер для Canon NP7161 в тубе Canon"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Плёнка для ламинатора А4 80 микрон в пачке HP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Плёнка для ламинатора А4 125 микрон в пачке HP"

    Кол-во: 12

    "Позиция 71"

    "Плёнка для ламинатора А3 100 микрон в пачке HP"

    Кол-во: 11

    "Позиция 72"

    "Устройство многофункциональное Samsung SCX-4623F принтер,сканер, копир, факс, ч/б лазерная печать, до 22 стр/мин,макс. формат печати A4 (210 ? 297 мм), ЖК-панель Samsung"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Термопленка HP RG5-4589-0 для HP LJ 1100 (O)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Картридж HP Deskjet 1280 (DJ 1600c)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Сетевой фильтр Defender DFS-601 1.8 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Контроллер USB хаб 7хUSB 2.0 DUB-H7 D-Link"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Фотобарабан Panasonic KX-FA D 89A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Тонер HP LJ 5200.1kg.AQC"

    Кол-во: 31

    "Позиция 79"

    "Термопленка HP LJ 1200/1150/1300/1000/1005/1015 чернаяподложк"

    Кол-во: 11

    "Позиция 80"

    "Шестерня 29Т резинового вала HP RAO-1088 HP LJ 1200/1000W/1005/1220/1150/1300/33{XX/LBP HP RAO-1088 HP LJ 1200/1000W/1005/1220/1150/1300/ 29Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Фотобарабан HP LJ 5000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Диск жесткии SAS Seagate ST3300555SS (Cheetah T10) 300 GbSeagate"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Тонер Canon IR-2230/2270/2870 Canon C-EXV11 Canon"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Картридж HP LJ 3052"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Картридж HP LJ 1300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Коврик для мыши Nova Microptic Luxe"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Память Flash USB 2.0 Transcend TS8GJF160 8192Mb Transcend"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Тонер HP LJ M1522 HP"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Комплект картриджей T054 для Epson R800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Картридж Epson T054040 глянцевый для Epson R800 Epson"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Картридж Epson T054840 чёрный матовый для Epson R800 Epson"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Тонер Static Control HP4250 HP"

    Кол-во: 12

    "Позиция 93"

    "Лампа для проектора EC.J6300.001 2000 ч. P-VIP, 280 Вт. Дляпроектора Acer P7270i Acer"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Тонер Statik Control для HP LJ 2420"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Фотобарабан (селеновый вал) Fuji для Samsung ML1510/1710/4100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Картридж Epson T054940 синий для Epson R800 Epson"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Кабель MicroUSB 1 м интерфейсный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Ракель HP LJ 5000 (HP LJ 5000) HP"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Картридж Xerox 7232 006R01270/ 006R01319"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Картридж HP LJ 1522"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Головка печатающая HP11 C4813A Цвет желтый Hewlett-Packard Development Company, L.P."

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Головка печатающая HP 11 C4812A Пурпурная Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P."

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Головка печатающая НР 11 C4811A Цвет голубой C4811A HP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Тонер для HP 1320 HP"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Тонер ML 1210D3 (Samsung ML1210) Samsung"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Тонер HP LJ 2410/2420/2430 370 г HP"

    Кол-во: 18

    "Позиция 107"

    "Тонер HP LJ 1010/1012/1015/3015 Jetta 100 г HP"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Тонер HP 1000/1200/1300 HP"

    Кол-во: 140

    "Позиция 109"

    ""Диск жесткий линейного модуля MLB 80 Gb 2,5"", 50 pin, SCSIинтерфейс с адаптером на шину SCSI (50 pin) оборудование дляАТС Seagate""

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Процессор Intel Core i3-2100 ТУ завода-изготовителя Corei3-2100 OEM 3.10 Ghz 3Mb LGA 1155 (Sandy Bridge)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Видеокарта ASUS ТУ завода-изготовителя ENGTS450/DI/1GD5 ASUS(NVIDIA GeForce GTS450 810Mhz, 1024Mb DDR5 3608Mhz/128bit,PCI-Ex16,D-SUB,DVI,IIDM)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Диск жесткий WD Caviar Blue 500Gb HDD 500Gb WD Caviar BlueWD5000AAKX 7200 16mb SATA II"

    Кол-во: 7

    "Позиция 113"

    "Процессор Core i3 ТУ завода-изготовителя Core i3 2105 3/10/3MTray LGA1155"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Монитор Samsung S23A550U C23A550U/SMM-LCD-C23A550U/SAMSU NGC23A550U 23 WIDE LCD LED MONITOR 2MS 250 CD/M2 MEGA DCR170/160 HAS USB 4xUSB HDMI LAN VGA AUDIO-OUT GLOSSY BLACK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Тонер-картридж туба C-EXV6 для NP7161"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Картридж Е16 для Canon FC 128, PC 860"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Плата форматирования HP Q6499-69002/Q646499-67901 для HP 5200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Тонер-картридж Brother TN-2175 для Brother MFC-7320R"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Кабель HDMI to HDMI 19M -19M 5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    ""Диск жесткий HDD 2,5"" HP 300GB 10K SFF SAS 492620-B21 Длясервера. 3 ГБ/сек 10000 об/мин SFF (2,5"") двухпортовый.""

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Память Kingston 32 Гб, флэш-драйв USB"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Память Kingston 16 Гб, флэш-драйв USB"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Диск жесткий HP 146 GB 3G SAS 10,000 rpm Hard Drive(431958-B21"

    Кол-во: 3

    "Позиция 124"

    "Карта памяти Secure Digital (SD) SANDISK SDSDX3-016G-E31Extrem 16Gb"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Диск CD-R 700mb,100 шт"

    Кол-во: 11

    "Позиция 126"

    "Диск DVD+R Verbatim 4,7Gb 16x 50шт"

    Кол-во: 18

    "Позиция 127"

    "Модуль оперативной памяти DDRII 1024Mb PC667 PQI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Видеокарта Palit GeForce 9800GT 512Mb DDR3 256b CRT DVI HDMIPCI-Express OEM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Картридж Epson T0547 red Print Rite"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Картридж Epson T 0544 yellow Print Rite"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Картридж HP C6578 AE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Тонер-картридж Canon FX 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Картридж Canon EP-27 Canon"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Печатающая головка C4901A Magenta and Cyan HP Officejet Pro8000/8500 HP 940 Magenta and Cyan HP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Печатающая головка C4900A Black and Yellow HP Officejet Pro8000/8500 HP 940 Black and Yellow HP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Картридж C4902AE 1000 страниц Black HP Officejet Pro8000/8500 HP 940 Black HP"

    Кол-во: 6

    "Позиция 137"

    "Картридж C4906AE 2200 страниц black HP Officejet Pro8000/8500 HP 940XL Black HP"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Картридж для HP 8500 C4908AE Картридж пурпурный C4908AE"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Картридж для HP 8500 C4909AE Картридж желтый C4909AE"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Картридж C4907AE Картридж голубой Для принтеров HP OfficejetPro 8000/8500 C4907AE Hewlett-Packard Development Company,L.P."

    Кол-во: 12

    "Позиция 141"

    "Ремкомплект для HP 4700 Q7503A Fuser Kit Q7503A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Ремкомплект для HP 4700 Q7504A Transfer Kit Q7504A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Ремкомплект для HP 5550 C9734B Transfer Kit C9734B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Картридж HP CF352A пурпурный, повышенная ёмкость, ресурс 1000страниц для МФУ HP CLJ Pro MFP M176N/M177FW (O) HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Картридж HP 72 C9403A 130мл черный матовый для плоттера HP DJT790"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Картридж HP 72 C9401A 69мл серый для плоттера HP DJ T790"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Картридж HP 72 C9400A 69мл желтый для плоттера HP DJ T790"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Картридж HP 72 C9399A 69мл пурпурный для плоттера HP DJ T790"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Картридж HP 72 C9398A 69мл голубой для плоттера HP DJ T790"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "Картридж HP CF350A черный, повышенная ёмкость, ресурс 1300страниц для МФУ HP CLJ Pro MFP M176N/M177FW (O) HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Преобразователь Moxa NPort 5110A 1-портовый,усовершенствованный, асинхронный, сервер RS-232 в EthernetNPort 5110A Moxa"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    ""Накопитель HDD 500 Гб Seagate ST500LT012 5400 rpm SATA 300Мб/с, 16Мб, 2.5"" Seagate""

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Вентилятор для процессора 3Q A7-L09UP3 90мм 90мм,S1155/S1156, 2200 об/мин 3Q"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Плата материнская Gigabyte GA-G41M-COMBO s775 PCIE+SVGA+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-II+2DDR-III Gigabyte"

    Кол-во: 3

    "Позиция 155"

    "Модуль памяти DIMM 2Гб DDR3 PC12800 2Гб DDR3 1600МГц Crucial"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Блок питания Foxline FOC-FZ-ATX-400PRS 400Вт Foxline"

    Кол-во: 39

    "Позиция 157"

    "Чернила Epson C13T67364A light magenta 70мл для принтераEpson Stylus Photo L800"

    Кол-во: 3

    "Позиция 158"

    "Чернила Epson C13T67354A light cyan 70мл для принтера EpsonStylus Photo L800"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Блок питания Crown CM-PS400W 400Вт Crown Micro"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Модуль памяти DIMM 2048Mb DDR3 PC10600 1333МГц Silicon Power"

    Кол-во: 9

    "Позиция 161"

    "Плата материнская Gigabyte GA-H61M Gigabyte GA-H61M-S1 s11552xDDR3 (133)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 162"

    "Картридер USB 2.0 reader/writer Gembird (внутренний)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 163"

    "Диск жесткий WD Caviar Blue 500Gb HDD 500Gb WD Caviar Blue WD5000AAKX 7200 16mb SATA II"

    Кол-во: 9

    "Позиция 164"

    "Накопитель TS8GJF620 USB 2.0, память 8Gb"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Накопитель SSD 180Gb Corsair CSSD-F180GB3-BK SATA-III 2,5"

    Кол-во: 18

    "Позиция 166"

    "Вентилятор для процессора Cooler Master Hyper 101RR-H101-30PK-RU LGA 775 / 1155 / 754-AM2 / AM3 / FM1,13-28дБ, 800-3000об / мин, Al+тепл.трубки Cooler Master"

    Кол-во: 18

    "Позиция 167"

    "Процессор Intel Core i5-3550 OEM 3.30ГГц 6Мб LGA 1155 (IvyBridge) Intel"

    Кол-во: 5

    "Позиция 168"

    "Видеокарта Inno3D GeForce GTX650 Green DDR5 1Гб, GDDR-55000МГц 2xDVI Dual-link (1xDVI-I и 1xDVI-D), miniHDMI Inno3D"

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Блок питания Cooler Master Silent Pro Gold RS-700-80GA-D3700W ATX (24+2x4+3x6+3x6 / 8пин) Cooler Master"

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "Память оперативная KHX1866C11D3P1K2/8G 8Гб DDR3, PC3-15000,1866МГц Kingston"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Память оперативная KVR1333D3N9/4G 4Гб DDR3, PC 10600, 1333 Mhz, 4Gb Kingston"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Тонер HP P3005 1 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Интернет центр ZyXEL Keenetic Р 51317.3.3-2008 Дляподключения по выделенной линии Ethernet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    ""Кондиционер сетевой (стабилизатор напряжения и сетевойфильтр) PILOT ""LR-850"" 210х210х145мм, длина шнура 1,7+ -10%ГОСТ Р МЭК335-1-94, ГОСТ Р51318.14.1-99 Диапазон стабилизациивход.U 154-253В, ослабление высокочастотных помех (импульсы4кВ, 5/50нс) 10 раз 4 розетки с заземляющим контактомООО""Защита информационных систем""""

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    ""Монитор Fujitsu P22W-5 ECO IPS 22"" максимальное разрешение -1680х1050 Fujitsu""

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    ""Диск жесткий HDD IDE 3.5""/80 Gb""

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Картридж HP 51645A DJ 850C/1280 Black"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Картридж C6578AE PhotoSmart P1000/1100 цветной HP DJ 970cxi"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Картридж Magicard LC1 YMCKO HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Картридж HP Q5949A (принтер HP1320) HP"

    Кол-во: 50

    "Позиция 181"

    "Картридж HP C4092A HP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Вентилятор системного блока Zalman 120х120мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Картридж HP Q5942A (принтер HP LJ 4250)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 184"

    "Картридж Epson TO826/TO816 (Stylus PHOTO R270)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Картридж Epson TO825/TO815 (Stylus PHOTO R270)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Картридж Epson TO824/TO814 (Stylus PHOTO R270)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Картридж Epson TO823/TO813 (Stylus PHOTO R270)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Картридж Epson TO822/TO812 (Stylus PHOTO R270)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Картридж Epson TO821/TO811 (Stylus PHOTO R270)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Инструмент обжимной CP-376TR 190х77х24 для обжима 4-, 6- и8-модульных соединителей (4P, 6P, 8P) углеродистая сталь,съёмник изоляции, храповиковый механизм, эргономичныедвухкомпонентные рукоятки, сменные лезвия (модель5PK-376-Blade)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 191"

    "Разветвитель VGA сигнала на 8 мониторовMVS108(VGA-801)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Адаптер переходной USB-COM"

    Кол-во: 6

    "Позиция 193"

    "Спрей чистящий для ЖК-мониторов 250мл"

    Кол-во: 16

    "Позиция 194"

    "Картридж HP LaserJet P3005 (Q7812A)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 195"

    "Картридж HP Deskjet 1280 (C6578AE) colour"

    Кол-во: 4

    "Позиция 196"

    "Картридж HP Deskjet 1280 (С51645A) black"

    Кол-во: 5

    "Позиция 197"

    "Картридж Canon 728 черный, для моделей MF4410/ MF4430/MF4450/ MF4550/ MF4570/ MF4580/ MF4580dn/ FAXL150/ L170,ресурс 2100 страниц 3500b010 Canon"

    Кол-во: 6

    "Позиция 198"

    "Картридж Xerox 108 R 00909 2500 страниц, для принтеров Phaser3140, 3155, 3160 Xerox tm"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Картридж HP 93A cz192a черный, ресурс 12000 страниц принтерыи МФУ, совместимость LaserJet Pro M435nw HP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "Тонер-картридж Brother TN-2090 для Brother DCP-7057R"

    Кол-во: 6

    "Позиция 201"

    "Блок фотобарабана Brother DR-1075 Для использования в моделяхHL-1110R, HL-1112R, DCP-1510R, DCP-1512R, MFC-1810R,MFC-1815R, HL-1210WR, HL-1212WR, DCP-1610WR, DCP-1612WR,MFC-1912WR и рассчитан на печать до 10 000 страниц."

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Тонер-картридж Brother TN-1075 Этот картридж предназначен дляиспользования в моделях HL-1110R, HL-1112R, DCP-1510R,DCP-1512R, MFC-1810R, MFC-1815R, HL-1210WR, HL-1212WR,DCP-1610WR, DCP-1612WR, MFC-1912WR и рассчитан на печатьприблизительно 1000 страниц. Brother"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "Блок питания HP 460W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power S 3,81 x 8,63 x 19,05 см ГОСТ 13540-74 Резервный блок питания для серверов HP ProLiant DL360p Gen8, DL380p Gen8, ML350p Gen8 656362-B21 HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Картридж CB435A ГОСТ 13.2.001-01 Совместимость - HP LJP1005/P1006, Картридж на 1500 страниц Hewlet-Packart"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Картридж 113R00667 32.2х16.5х11.7 ГОСТ 13.2.001-01Совместимость - Xerox WorkCentre PE16/PE16e, Картридж на 3500страниц Xerox"

    Кол-во: 3

    "Позиция 206"

    "Вентилятор Cooler Master DP6-9GDSB-0L 95х95мм socket 1156,1155 Cooler Master"

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "Блок системный HP ProDesk 400 MT 448x178x445мм Core i3-4150/ 4GB/ 1TB/ HD 8490-1Gb/ DVDRW/ Win7Pro + Win8.1Pro (J8T68ES) HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    ""Монитор HP 231e (G7D45AA) 23"" LCD""

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Плата материнская ASRock H61M-GS Socket 1155 intel HDGraphics 2000/3000 ASRock"

    Кол-во: 4

    "Позиция 210"

    "Модуль памяти Kingston DIMM 8Гб DDR3 1600МГц 2Гб KVR16N11/8GKingston"

    Кол-во: 4

    "Позиция 211"

    "Вентилятор Cooler Master DP6-8E5SB-0L-GP 80х80мм intel 1156,1155 Cooler Master"

    Кол-во: 5

    "Позиция 212"

    ""Монитор Samsung LS19C200N 18.5"" 18.5"", LED LCD, 1366x768,5ms, 250 cd/m, цвет - черный Samsung""

    Кол-во: 9

    "Позиция 213"

    "Ремкомплект для принтера НР 4250 Ремкоплект ресурсный. Состав- печка, ролик переноса заряда, ролик захвата, ролик подачи(6 шт) Q5422A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Картридж C4909S (HP940) Yellow для HP Officejet Pro 8500 HP"

    Кол-во: 8

    "Позиция 215"

    "Картридж C4908S (HP940) Magenta для HP Officejet Pro 8500 HP"

    Кол-во: 8

    "Позиция 216"

    "Память Flash USB 2.0 Kingston DTHX2/32GB 32Gb KingstonTechnology"

    Кол-во: 9

    "Позиция 217"

    "Диск жесткий HDD Caviar SE WD5000AAKS (Serial ATA II, 720)500Gb Western Digital"

    Кол-во: 4

    "Позиция 218"

    "Контроллер IBM Ultra 320 SCSI PCIe(43W4324) IBM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Картридж-тонер 006R01271 Для Xerox WC 7132/7232/7242"

    Кол-во: 3

    "Позиция 220"

    "Картридж-тонер Xerox 006R01319 Для Xerox WC 7132/7232/7242"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Картридж-тонер Xerox 006R01273 Для Xerox WC 7132/7232/7242 Xerox"

    Кол-во: 3

    "Позиция 222"

    "Картридж-тонер Xerox 006R01272 Для Xerox WC 7132/7232/7242 Малиновый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 223"

    "Термопаста НС-125 40 грамм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 224"

    "Фоторецептор HP LJ 1300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 225"

    "Тонер НР Laser Jet 1300 170 г/фл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 226"

    "Тонер HP LJ 5000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 227"

    "Тонер HP LJ 1505"

    Кол-во: 60

    "Позиция 228"

    "Удлинитель сетевой с фильтром Buro 1,8м 220В, 6 розеток"

    Кол-во: 11

    "Позиция 229"

    "Картридер USB 2.0 reader/writer Gembird (внутренний) USB"

    Кол-во: 5

    "Позиция 230"

    "Тонер Static Control Lt HP1010/1012/1015 HP"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Картридж HP 134 9363HE Струйный трехцветный Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P."

    Кол-во: 10

    "Позиция 232"

    "Картридж HP C6578DE ABC (78 Tri-colour) HP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 233"

    "Плёнка для ламинатора глянцевая А4 в пачке HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    ""Монитор DELL IN1930 19""""

    Кол-во: 3

    "Позиция 235"

    "Удлинитель USB 1,5м"

    Кол-во: 16

    "Позиция 236"

    "Картридж-тонер Canon NP7161"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Коврик для мыши"

    Кол-во: 10

    "Позиция 238"

    "Плёнка для ламинатора матовая А4 в пачке HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Картридж Xerox CopyCentre C128 Xerox 006R01182 Xerox"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Процессор Soc-775 Core 2 Duo E7500 2,93/1066/3M Box"

    Кол-во: 3

    "Позиция 241"

    "Картридж 9369HE(138) HP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 242"

    "Картридж для Canon LBP3200 EP-27 Canon"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Картридж С4844АЕ HP"

    Кол-во: 8

    "Позиция 244"

    "Картридж С7115X Canon"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Картридж 4950A (HP DJ 5500) black HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Картридж 9365AE(101) HP"

    Кол-во: 9

    "Позиция 247"

    "Картридж 9360AE(102) HP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Картридж 4953A (HP DJ 5500) yellow HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Картридж 8766HE(135) HP"

    Кол-во: 14

    "Позиция 250"

    "Головка печатающая HP 11 C4810A Черный Hewlett-Packard Development Company, L.P."

    Кол-во: 3

    "Позиция 251"

    "Картридж C4092X (HP lJ 1100) HP"

    Кол-во: 7

    "Позиция 252"

    "Картридж C-EXV 6 Drum Unit для Canon NP7161 Canon"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Накопитель Flash-USB емкость - 4Gb с MP3 и FM-тюнеромTranscend"

    Кол-во: 2

    "Позиция 254"

    "Кабель USB (интерфейсный) внеш.устройство 3м HP"

    Кол-во: 8

    "Позиция 255"

    "Кабель USB (интерфейсный) внеш.устройство 1.8м HP"

    Кол-во: 12

    "Позиция 256"

    "Бумага Lomond INC JET 0102019 глянцевая A4 180г 50 листов впачке Lomond"

    Кол-во: 22

    "Позиция 257"

    "Пленка для ламинатора А6, 75х105мм ра, 125 мкм 100 штук вупаковке HP"

    Кол-во: 6

    "Позиция 258"

    "Бумага Lomond INC JET 0102012 матовая A3 170г 100 листовLomond"

    Кол-во: 13

    "Позиция 259"

    "Бумага Lomond INC JET 0102024 глянцевая A3 200г 50 листовLomond"

    Кол-во: 17

    "Позиция 260"

    "Бумага HP canvas C1724A ширина - 914мм 180 г/м2 в рулоне НР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Бумага HP embossed paper, matte Q1721A ширина - 914мм 140г/м2в рулоне НР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Бумага HP Photo imaging C6961A ширина - 1520мм с покрытиемСатин в рулоне НР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Бумага HP Q1427A ширина - 910 мм High gloss photoвысокоглянцевая фотобумага в рулоне НР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Бумага HP C6977C ширина - 1520мм Heavyweight Coated спокрытием в рулоне НР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 265"

    "Сетевой фильтр 5,1м 5 розеток 5,1м 5 розеток"

    Кол-во: 14

    "Позиция 266"

    "Сетевой фильтр 1,8м 5 розеток 1,8м 5 розеток"

    Кол-во: 4

    "Позиция 267"

    "Клавиатура PS/2 Genius"

    Кол-во: 5

    "Позиция 268"

    "Шнур коммутационный категория 5e 10 м IT"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "Шнур коммутационный категория 5e 0,5 м IT"

    Кол-во: 10

    "Позиция 270"

    "Картридж 013R00589"

    Кол-во: 2

    "Позиция 271"

    "Бумага Lomond InkJet 0102022 A4 глянцевая, односторонняя, 230г 50 листов в пачке"

    Кол-во: 24

    "Позиция 272"

    "Фотобарабан HP LJ 4250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 273"

    "Фотовал HP LJ 5100 HP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "Фотовал HP LJ 2420 HP"

    Кол-во: 8

    "Позиция 275"

    "Тонер для HP 5000/8100 (500гр) SC HP"

    Кол-во: 13

    "Позиция 276"

    "Тонер HP1100/1200 в банке -160 г"

    Кол-во: 6

    "Позиция 277"

    "Картридж HP 51645AE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "Картридж-тонер Panasonic KX-FA83A (KXFL513/5439(о))"

    Кол-во: 12

    "Позиция 279"

    "Концентратор D-LINK"

    Кол-во: 6

    "Позиция 280"

    "Память DDR II 2Гб"

    Кол-во: 4

    Лот 2

    Поставка материалов ИУС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2016 10:00 GMT +302.09.2016 10:0002.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603988823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2016 13:0002.09.2016 13:0002.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603988823Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2016 14:3020.09.2016 14:3020.09.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603988823Подведение итогов не позднее Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201620.09.2016 14:3020.09.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603988823Подведение итогов не позднее Поставка материалов ИУСРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов ИУС

    Начальная цена

    3 322 626,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    61.90

    Деятельность в области телекоммуникаций прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E31-70 80KX0195RK,14"HD(1366x768),i5- 5200U (2,2 GHz),4Gb,500GB, HD Graphics 5500, WiFi,BT,WWAN ready,6cell,Cam,Win7 Pro 64 + Win8.1., 2,3kg"

    Кол-во: 100

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