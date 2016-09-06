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Номер извещения
31603983835
Уникальный номер закупки
16/5.2/0053573/ТГСамара
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту оборудования связи ООО "Газпром трансгаз Самара" в 2016 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.08.2016 11:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 212-38-10
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
oppt@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красулин Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1.
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Выполнение работ по текущему ремонту оборудования связи ООО "Газпром трансгаз Самара" в 2016 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2016 16:00 GMT +306.09.2016 16:0006.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603983835Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту оборудования связи ООО "Газпром трансгаз Самара" в 2016 году443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1.
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2016 16:0006.09.2016 16:0006.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603983835Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту оборудования связи ООО "Газпром трансгаз Самара" в 2016 году443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1.
Подведение итогов не позднее
16.09.2016 15:0016.09.2016 15:0016.09.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603983835Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту оборудования связи ООО "Газпром трансгаз Самара" в 2016 году443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту оборудования связи ООО "Газпром трансгаз Самара" в 2016 году
Начальная цена
4 725 386,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Самара»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
95.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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