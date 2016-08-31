www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31603979537
Уникальный номер закупки
16/3/0004534/ДКраснодар
Наименование закупки
Проведение комплекса работ по опробованию отложений Р1 s, C2m для оценки перспектив запасов категории С2 южной переклинали Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (скважина № 72 Вуктыльская)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.08.2016 11:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33463
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
tender@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мануйлова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение комплекса работ по опробованию отложений Р1 s, C2m для оценки перспектив запасов категории С2 южной переклинали Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (скважина № 72 Вуктыльская)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2016 10:00 GMT +331.08.2016 10:0031.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603979537Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплекса работ по опробованию отложений Р1 s, C2m для оценки перспектив запасов категории С2 южной переклинали Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (скважина № 72 Вуктыльская)г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2016 11:0031.08.2016 11:0031.08.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603979537Дата и время вскрытия заявок Проведение комплекса работ по опробованию отложений Р1 s, C2m для оценки перспектив запасов категории С2 южной переклинали Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (скважина № 72 Вуктыльская)г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
12.09.2016 00:0012.09.2016 00:0012.09.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603979537Подведение итогов не позднее Проведение комплекса работ по опробованию отложений Р1 s, C2m для оценки перспектив запасов категории С2 южной переклинали Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (скважина № 72 Вуктыльская)г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.09.201612.09.2016 00:0012.09.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603979537Подведение итогов не позднее Проведение комплекса работ по опробованию отложений Р1 s, C2m для оценки перспектив запасов категории С2 южной переклинали Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (скважина № 72 Вуктыльская)г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение комплекса работ по опробованию отложений Р1 s, C2m для оценки перспектив запасов категории С2 южной переклинали Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (скважина № 72 Вуктыльская)
Начальная цена
28 835 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
09.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.