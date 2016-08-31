www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31603978130
Уникальный номер закупки
16/3/0051141/ДКузнецк
Наименование закупки
Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.08.2016 07:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Почтовый адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Контактный телефон
+7 3842 52-14-98
Факс
+7 3842 52-50-48
Адрес электронной почты
a.kiselev@gazpromdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2016 12:00 GMT +331.08.2016 12:0031.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603978130Дата и время окончания срока приема заявок Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк». по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2016 12:0031.08.2016 12:0031.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603978130Дата и время вскрытия заявок Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк». по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Подведение итогов не позднее
02.09.2016 07:0002.09.2016 07:0002.09.2016 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603978130Подведение итогов не позднее Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк». по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.201602.09.2016 07:0002.09.2016 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603978130Подведение итогов не позднее Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк». по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк».
Начальная цена
1 483 529,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Кузнецк
Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Отсутствуют
38.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.