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Номер извещения
31603975835
Уникальный номер закупки
16/2.1/0002150/ТГСургут
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ, включая пусконаладочные работы "вхолостую" и "под нагрузкой" по объекту: "Линия подогрева для автотранспорта СУТТиСТ №1 г. Сургута"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.08.2016 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-04-68
Факс
Адрес электронной почты
DemenkovetsPM@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Деменковец Павел Михайлович
Место рассмотрения предложений
г. Сургут, ул.Университетская, д.1
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства Эта группировка также включает: - разработку проектов гражданского строительства. Эта группировка не включает: - разработку строительных проектов зданий, см. 41
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Выполнение строительно-монтажных работ, включая пусконаладочные работы "вхолостую" и "под нагрузкой" по объекту: "Линия подогрева для автотранспорта СУТТиСТ №1 г. Сургута"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2016 10:00 GMT +309.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603975835Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ, включая пусконаладочные работы "вхолостую" и "под нагрузкой" по объекту: "Линия подогрева для автотранспорта СУТТиСТ №1 г. Сургута"г. Сургут, ул.Университетская, д.1
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2016 12:0009.09.2016 12:0009.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603975835Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ, включая пусконаладочные работы "вхолостую" и "под нагрузкой" по объекту: "Линия подогрева для автотранспорта СУТТиСТ №1 г. Сургута"г. Сургут, ул.Университетская, д.1
Подведение итогов не позднее
21.09.2016 17:0021.09.2016 17:0021.09.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603975835Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ, включая пусконаладочные работы "вхолостую" и "под нагрузкой" по объекту: "Линия подогрева для автотранспорта СУТТиСТ №1 г. Сургута"г. Сургут, ул.Университетская, д.1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.201621.09.2016 17:0021.09.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603975835Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ, включая пусконаладочные работы "вхолостую" и "под нагрузкой" по объекту: "Линия подогрева для автотранспорта СУТТиСТ №1 г. Сургута"г. Сургут, ул.Университетская, д.1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ, включая пусконаладочные работы "вхолостую" и "под нагрузкой" по объекту: "Линия подогрева для автотранспорта СУТТиСТ №1 г. Сургута"
Начальная цена
15 569 999,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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