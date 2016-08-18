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Номер извещения
31603973909
Уникальный номер закупки
16/2.2/0056232/Озон
Наименование закупки
Поставка чая, кофе, какао
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.08.2016 07:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 3532 73-27-09
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
islamkin@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
ООО "Озон", Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова. дом №1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка чая, кофе, какао
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2016 08:00 GMT +318.08.2016 08:0018.08.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603973909Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чая, кофе, какаоООО "Озон", Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова. дом №1
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2016 12:0018.08.2016 12:0018.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603973909Дата и время вскрытия заявок Поставка чая, кофе, какаоООО "Озон", Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова. дом №1
Подведение итогов не позднее
22.09.2016 13:0022.09.2016 13:0022.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603973909Подведение итогов не позднее Поставка чая, кофе, какаоООО "Озон", Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова. дом №1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чая, кофе, какао
Начальная цена
589 998,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Отсутствуют
46.37
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4122
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