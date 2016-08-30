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Номер извещения
31603973712
Уникальный номер закупки
16/2.2/0003040/КГПНГП
Наименование закупки
Поставка программного обеспечениядля нужд подразделений в г. Тюмень
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.08.2016 05:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
Почтовый адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Контактный телефон
+7 391 256-80-30
Факс
+7 391 256-80-32
Адрес электронной почты
k.vinnikova@krskgazprom-ngp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Винникова Ксения Федоровна
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения (Model StudioCS+EnergyCS)для нужд подразделений в г. Тюмень
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2016 15:00 GMT +330.08.2016 15:0030.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603973712Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения (Model StudioCS+EnergyCS)для нужд подразделений в г. Тюменьhttps://etpgaz.gazprombank.ru
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2016 17:0030.08.2016 17:0030.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603973712Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения (Model StudioCS+EnergyCS)для нужд подразделений в г. Тюменьhttps://etpgaz.gazprombank.ru
Подведение итогов не позднее
05.09.2016 11:0005.09.2016 11:0005.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603973712Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения (Model StudioCS+EnergyCS)для нужд подразделений в г. Тюменьhttps://etpgaz.gazprombank.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения (Model StudioCS+EnergyCS)для нужд подразделений в г. Тюмень
Начальная цена
142 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Отсутствуют
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка программного обеспечения "Комплект ПКЗО+SETY"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2016 15:00 GMT +330.08.2016 15:0030.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603973712Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения "Комплект ПКЗО+SETY"https://etpgaz.gazprombank.ru
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2016 17:0030.08.2016 17:0030.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603973712Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения "Комплект ПКЗО+SETY"https://etpgaz.gazprombank.ru
Подведение итогов не позднее
05.09.2016 11:0005.09.2016 11:0005.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603973712Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения "Комплект ПКЗО+SETY"https://etpgaz.gazprombank.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения "Комплект ПКЗО+SETY"
Начальная цена
101 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Отсутствуют
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка прикладных программных продуктов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2016 15:00 GMT +330.08.2016 15:0030.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603973712Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прикладных программных продуктовhttps://etpgaz.gazprombank.ru
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2016 17:0030.08.2016 17:0030.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603973712Дата и время вскрытия заявок Поставка прикладных программных продуктовhttps://etpgaz.gazprombank.ru
Подведение итогов не позднее
05.09.2016 11:0005.09.2016 11:0005.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603973712Подведение итогов не позднее Поставка прикладных программных продуктовhttps://etpgaz.gazprombank.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прикладных программных продуктов
Начальная цена
2 317 584,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Отсутствуют
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка программного обеспечения "Расходомер-ИСО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2016 15:00 GMT +330.08.2016 15:0030.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603973712Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения "Расходомер-ИСО"https://etpgaz.gazprombank.ru
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2016 17:0030.08.2016 17:0030.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603973712Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения "Расходомер-ИСО"https://etpgaz.gazprombank.ru
Подведение итогов не позднее
05.09.2016 11:0005.09.2016 11:0005.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603973712Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения "Расходомер-ИСО"https://etpgaz.gazprombank.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения "Расходомер-ИСО"
Начальная цена
248 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Отсутствуют
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка программного обеспечения "ТехноКад-Экспресс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2016 15:00 GMT +330.08.2016 15:0030.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603973712Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения "ТехноКад-Экспресс"https://etpgaz.gazprombank.ru
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2016 17:0030.08.2016 17:0030.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603973712Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения "ТехноКад-Экспресс"https://etpgaz.gazprombank.ru
Подведение итогов не позднее
05.09.2016 11:0005.09.2016 11:0005.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603973712Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения "ТехноКад-Экспресс"https://etpgaz.gazprombank.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения "ТехноКад-Экспресс"
Начальная цена
56 640,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Отсутствуют
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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