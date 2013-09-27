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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300557115
Уникальный номер закупки
13-2.1-5859
Наименование закупки
Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств противопожарной защиты на объектах Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка», ЗПКТ ООО «Газпром переработка», УТЖУ ООО «Газпром переработка» для нужд ООО «Газпром переработка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2013 19:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств противопожарной защиты на объектах Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка», ЗПКТ ООО «Газпром переработка», УТЖУ ООО «Газпром переработка» »
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 12:00 GMT +327.09.2013 12:0027.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300557115Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств противопожарной защиты на объектах Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка», ЗПКТ ООО «Газпром переработка», УТЖУ ООО «Газпром переработка» »Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 10:0030.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300557115Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств противопожарной защиты на объектах Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка», ЗПКТ ООО «Газпром переработка», УТЖУ ООО «Газпром переработка» »Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 23:5914.10.2013 23:5914.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300557115Подведение итогов не позднее Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств противопожарной защиты на объектах Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка», ЗПКТ ООО «Газпром переработка», УТЖУ ООО «Газпром переработка» »Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201314.10.2013 23:5914.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300557115Подведение итогов не позднее Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств противопожарной защиты на объектах Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка», ЗПКТ ООО «Газпром переработка», УТЖУ ООО «Газпром переработка» »Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств противопожарной защиты на объектах Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка», ЗПКТ ООО «Газпром переработка», УТЖУ ООО «Газпром переработка» »
Начальная цена
83 753 321,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
29.24.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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