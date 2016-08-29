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Номер извещения
31603971537
Уникальный номер закупки
16/2.2/0050628/Гипрогазцент
Наименование закупки
Поставка детских новогодних подарков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.08.2016 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Контактный телефон
+7 831 434-15-76
Факс
+7 831 428-30-44
Адрес электронной почты
polovinkina@ggc.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Половинкина Алина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
АО "Гипрогазцентр"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка детских новогодних подарков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2016 17:00 GMT +329.08.2016 17:0029.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603971537Дата и время окончания срока приема заявок Поставка детских новогодних подарковАО "Гипрогазцентр"
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2016 09:0030.08.2016 09:0030.08.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603971537Дата и время вскрытия заявок Поставка детских новогодних подарковАО "Гипрогазцентр"
Подведение итогов не позднее
14.09.2016 00:0014.09.2016 00:0014.09.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603971537Подведение итогов не позднее Поставка детских новогодних подарковАО "Гипрогазцентр"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка детских новогодних подарков
Начальная цена
1 461 911,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Не требуется
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Отсутствуют
47.78
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1030
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