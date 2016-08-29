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Номер извещения
31603969760
Уникальный номер закупки
16/3/0051165/ДЯмбург
Наименование закупки
Обработка и интерпретация материалов I этапа полевых сейсморавзведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.08.2016 07:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-67-71
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
a.kerbel@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кербель Андрей Олегович
Место рассмотрения предложений
629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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Обработка и интерпретация материалов I этапа полевых сейсморавзведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2016 10:00 GMT +329.08.2016 10:0029.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603969760Дата и время окончания срока приема заявок Обработка и интерпретация материалов I этапа полевых сейсморавзведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Дата и время вскрытия заявок
29.08.2016 13:0029.08.2016 13:0029.08.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603969760Дата и время вскрытия заявок Обработка и интерпретация материалов I этапа полевых сейсморавзведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Подведение итогов не позднее
12.09.2016 13:0012.09.2016 13:0012.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603969760Подведение итогов не позднее Обработка и интерпретация материалов I этапа полевых сейсморавзведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.09.201612.09.2016 13:0012.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603969760Подведение итогов не позднее Обработка и интерпретация материалов I этапа полевых сейсморавзведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обработка и интерпретация материалов I этапа полевых сейсморавзведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади
Начальная цена
14 994 759,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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