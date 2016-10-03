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Номер извещения
31603967370
Уникальный номер закупки
16/3/0051107/ГГР
Наименование закупки
Переобработка и переинтерпретация материалов сейсморазведки 3Д на Киринском перспективном лицензионном участке (включая Киринское месторождение) с созданием высокоточной скоростной модели для учета влияния локальных искажений от «газовых карманов» на строение целевых пластов и с учетом результатов бурения эксплуатационных скважин, включая специальную обработку и интерпретацию данных сейсморазведочных работ 3Д в верхней части разреза для инженерно-геологических задач
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.08.2016 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Почтовый адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 3452 54-09-56
Факс
+7 3452 54-09-55
Адрес электронной почты
I.Spiridonova@ggr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спиридонова Ирина Ивановна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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Переобработка и переинтерпретация материалов сейсморазведки 3Д на Киринском перспективном лицензионном участке (включая Киринское месторождение) с созданием высокоточной скоростной модели для учета влияния локальных искажений от «газовых карманов» на строение целевых пластов и с учетом результатов бурения эксплуатационных скважин, включая специальную обработку и интерпретацию данных сейсморазведочных работ 3Д в верхней части разреза для инженерно-геологических задач
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 11:00 GMT +303.10.2016 11:0003.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603967370Дата и время окончания срока приема заявок Переобработка и переинтерпретация материалов сейсморазведки 3Д на Киринском перспективном лицензионном участке (включая Киринское месторождение) с созданием высокоточной скоростной модели для учета влияния локальных искажений от «газовых карманов» на строение целевых пластов и с учетом результатов бурения эксплуатационных скважин, включая специальную обработку и интерпретацию данных сейсморазведочных работ 3Д в верхней части разреза для инженерно-геологических задачг. Тюмень, ул. Герцена, д. 70
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 13:0003.10.2016 13:0003.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603967370Дата и время вскрытия заявок Переобработка и переинтерпретация материалов сейсморазведки 3Д на Киринском перспективном лицензионном участке (включая Киринское месторождение) с созданием высокоточной скоростной модели для учета влияния локальных искажений от «газовых карманов» на строение целевых пластов и с учетом результатов бурения эксплуатационных скважин, включая специальную обработку и интерпретацию данных сейсморазведочных работ 3Д в верхней части разреза для инженерно-геологических задачг. Тюмень, ул. Герцена, д. 70
Подведение итогов не позднее
19.10.2016 11:0019.10.2016 11:0019.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603967370Подведение итогов не позднее Переобработка и переинтерпретация материалов сейсморазведки 3Д на Киринском перспективном лицензионном участке (включая Киринское месторождение) с созданием высокоточной скоростной модели для учета влияния локальных искажений от «газовых карманов» на строение целевых пластов и с учетом результатов бурения эксплуатационных скважин, включая специальную обработку и интерпретацию данных сейсморазведочных работ 3Д в верхней части разреза для инженерно-геологических задачг. Тюмень, ул. Герцена, д. 70
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
19.10.201619.10.2016 11:0019.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603967370Подведение итогов не позднее Переобработка и переинтерпретация материалов сейсморазведки 3Д на Киринском перспективном лицензионном участке (включая Киринское месторождение) с созданием высокоточной скоростной модели для учета влияния локальных искажений от «газовых карманов» на строение целевых пластов и с учетом результатов бурения эксплуатационных скважин, включая специальную обработку и интерпретацию данных сейсморазведочных работ 3Д в верхней части разреза для инженерно-геологических задачг. Тюмень, ул. Герцена, д. 70
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Переобработка и переинтерпретация материалов сейсморазведки 3Д на Киринском перспективном лицензионном участке (включая Киринское месторождение) с созданием высокоточной скоростной модели для учета влияния локальных искажений от «газовых карманов» на строение целевых пластов и с учетом результатов бурения эксплуатационных скважин, включая специальную обработку и интерпретацию данных сейсморазведочных работ 3Д в верхней части разреза для инженерно-геологических задач
Начальная цена
15 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Не требуется
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геологоразведка
Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка
Адрес местонахождения
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Отсутствуют
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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