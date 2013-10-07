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Номер извещения
31300560546
Уникальный номер закупки
13-2.1-6169
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по ликвидации Объекта НЗС «Обустройство Василковского ГКМ на объем добычи газа 240 млн.м3/год» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (1120/ТГУхта/13-2.1-6169/19.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2013 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по ликвидации Объекта НЗС «Обустройство Василковского ГКМ на объем добычи газа 240 млн.м3/год»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2013 10:00 GMT +307.10.2013 10:0007.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300560546Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по ликвидации Объекта НЗС «Обустройство Василковского ГКМ на объем добычи газа 240 млн.м3/год»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 14:4507.10.2013 14:4507.10.2013 14:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300560546Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по ликвидации Объекта НЗС «Обустройство Василковского ГКМ на объем добычи газа 240 млн.м3/год»Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 20:0022.10.2013 20:0022.10.2013 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300560546Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ликвидации Объекта НЗС «Обустройство Василковского ГКМ на объем добычи газа 240 млн.м3/год»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по ликвидации Объекта НЗС «Обустройство Василковского ГКМ на объем добычи газа 240 млн.м3/год»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
45.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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