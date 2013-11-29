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Номер извещения
31300562377
Уникальный номер закупки
327
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ АВТОБЕНЗИНА «НОРМАЛЬ-80» ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2013 07:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-67
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
D.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцев Денис Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Право заключения договора на поставку автобензина «Нормаль-80»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.11.2013 08:00 GMT +329.11.2013 08:0029.11.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300562377Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку автобензина «Нормаль-80»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.11.2013 12:0029.11.2013 12:0029.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300562377Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку автобензина «Нормаль-80»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.12.2013 15:0031.12.2013 15:0031.12.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300562377Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку автобензина «Нормаль-80»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку автобензина «Нормаль-80»
Начальная цена
8 304 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Кол-во: 240
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