Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка автомобильных шин

    Поставка автомобильных шин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2016 10:0026.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603961517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шинг.Сургут, ул. Университетская, д.1Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31603961517

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0020005/ТГСургут

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных шин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.08.2016 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    № 144.zip

    Методика 16_2.2_0020005_ТГСургут.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 95-52-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    KorolevGS@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королев Григорий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Сургут, ул. Университетская, д.1

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных шин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2016 10:00 GMT +326.08.2016 10:0026.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603961517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шинг.Сургут, ул. Университетская, д.1

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2016 12:0026.08.2016 12:0026.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603961517Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных шинг.Сургут, ул. Университетская, д.1

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2016 12:0002.09.2016 12:0002.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603961517Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шинг.Сургут, ул. Университетская, д.1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.201602.09.2016 12:0002.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603961517Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шинг.Сургут, ул. Университетская, д.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных шин

    Начальная цена

    1 098 196,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина автомобильная легковая 265/70R16 Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, зимняя, шипованная, радиальная, бескамерная, индекс нагрузки 112, индекс скорости Т"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Шина автомобильная Nordman 5 SUV, размер 235/75R15, зимняя, шипованная, индекс нагрузки 105(до 925кг), индекс скорости T(до 190км/ч), для внедорожников"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Шина автомобильная Nokian Hakkapeliitta(HKPL) SUV 8, размерность 285/60R18, зимняя, шипованная, радиальная, бескамерная, индекс нагрузки 116(1250кг), индекс скорости Т (до 190км/ч)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "195/65R15 Кама-Евро 129, индекс нагрузки 91, индекс скорости Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Шина автомобильная Nokian Nordman 5 SUV, размерность 275/70R16, зимняя, шипованная, радиальная, бескамерная, для внедорожников, индекс нагрузки 114 (1180кг), индекс скорости Т (до 190км/ч)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Шина легковая 205/75 R15 97T TL Кама-Евро-228 Нижнекамскшина всесезонная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Шина 225/75R16 К-153 КШЗ 108Q к/б/к"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Камера 225-16 КШЗ/Pirelli"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Шина автомобильная легковая 195/65R15 TL Кама Евро-519 шипованная, радиальная, бескамерная, индекс нагрузки 91(615кг), индекс скорости Т (до190км/ч)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Шина автомобильная Nokian Hakkapeliitta 8 XL, размер 245/45R19, радиальная, бескамерная, зимняя шипованная, индекс нагрузки 102, индекс скорости Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Шина автомобильная радиальная бескамерная шипованная Nokian HKPL 8 SUV 255/55R18, XL, для внедорожников, индекс нагрузки 109 (до 1030кг), индекс скорости Т (до 190км/ч)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Шина автомобильная летняя Nokian Hakka Blue SUV размер 285/60R18, для легковых автомобилей, индекс скорости V(до 240км/ч), индекс нагрузки 116(1250кг), TL бескамерная, радиальная."

    Кол-во: 13

    "Позиция 13"

    "Шина автомобильная Nokian Hakkapeliitta HKPL-8 XL, размер 205/65R15, зимняя шипованная, бескамерная, радиальная, для легковых автомобилей, индекс скорости T (190км/ч), индекс нагрузки 99 (775кг)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Шина 235/65R17 Nordman S SUV 104H"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Шина автомобильная 285/65R17 Pirelli Ice Zero 116T шипованная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Шина автомобильная Nokian, модель Hakkapeliitta 8 SUV, размер 265/60R18, зимняя шипованная, для городских внедорожников, усиление XL, индекс скорости T (до 190 км/ч), индекс нагрузки 114 (1180кг), бескамерная, радиальная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Шина автомобильная Nokian Hakkapeliitta C3, размер 205/70R15C, зимняя шипованная, для легковых автомобилей и микроавтобусов, бескамерная, радиальная, индекс скорости R (до 170км/ч), индекс нагрузки 106 (950кг)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Шина автомобильная легковая всесезонная размер 265/75R16, производитель Nokian, модель Rotiiva A/T, индекс нагрузки 116 (до 1250кг), индекс скорости S (до 180км/ч), для внедорожников и кроссоверов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Шина автомобильная Nokian Hakka Blue SUV XL, размер 265/65R17, летняя, бескамерная, радиальная, для внедорожников, индекс нагрузки 116(1250кг), индекс скорости H(210км/ч)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Шина автомобильная Кама-515 размер 205/75R15, легковая бескамерная зимняя ошипованная радиальная, индекс накгрузки 97 (730кг), индекс скорости Q (до 160км/ч)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Шина автомобильная Nokian Nordman S SUV усиление XL, размер 245/70R16, летняя, TL бескамерная, радиальная, для легковых автомобилей, индекс скорости Т (до 190км/ч), индекс нагрузки 107 (до 975кг)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Шина автомобильная Кама-Euro НК-519 шипованная, размер 215/55R16, зимняя, радиальная, бескамерная, индекс нагрузки 93, индекс скорости Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Шина автомобильная Nokian Nordman S SUV размер 235/65R17, летняя, бескамерная, радиальная для внедорожников, индекс скорости Н (до 210км/ч), индекс нагрузки 104 (до 900кг)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Шина автомобильная Nokian Hakkapeliitta C3, размер 195/70R15, зимняя, шипованная, усиленная, бескамерная, радиальная, индекс скорости R (до 170км/ч), индекс нагрузки 104 (до 900кг)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Шина автомобильная легковая летняя размер 265/70R16, производитель Nokian, модель Rotiiva A/T, индекс нагрузки 112 (до 1120кг), индекс скорости T (до 190км/ч), для внедорожников и кроссоверов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "K20 камера к шине 12.00-20 /320х508/ с подкачкой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "К24 камера к шине 12.00-24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Диск колеса штампованный для а/м Газель (6*170) 5,5J*16; ET106; D130; серый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Диск колеса TY-55 (5*150) 17*8J; ET60; D110,1; Replay S+ комплект"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211076093
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве 6 шт., установленных на опасном производственном объекте - теплоэлектростанция (ТЭС) (1-й очереди строительства, 4-го пускового комплекса ГТЦ ПАО "Газпром"), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская д. 6, стр.11 для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002893/Свод Интер/К/ГОС/Э/27.01.2022
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве...
    177036
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    238 786 423
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081506
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 2.1/0001294
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО...
    177080
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 792 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить