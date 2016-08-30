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    Главная / Торги / Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2016 09:3030.08.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603960496Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31603960496

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0050372/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.08.2016 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 16 2.2 0050372 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 04.08.2016.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-00

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.datov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Датов Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги печатные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2016 09:30 GMT +330.08.2016 09:3030.08.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603960496Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2016 10:0030.08.2016 10:0030.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603960496Дата и время вскрытия заявок Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2016 14:0028.10.2016 14:0028.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603960496Подведение итогов не позднее Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201628.10.2016 14:0028.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603960496Подведение итогов не позднее Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Начальная цена

    8 600 001,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Триумф mix, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 2"

    "Лесная лакомка, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 3"

    "Toffee Original с начин., конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 4"

    "Аленка крем-брюле купол, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 5"

    "Маков цвет, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 6"

    "Мармеладный Апельсин, мармелад"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 7"

    "Love лето, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 8"

    "Крошка лева сливки, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 9"

    "Cream ТОФФИ, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 10"

    "Тути Фрути, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 11"

    "Река молока, печенье"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 12"

    "Фаворитка, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 13"

    "Открытка форма домик размер 295х210 мм. с индивидуальным дизайном."

    Кол-во: 4384

    "Позиция 14"

    "Настенный перекидной календарь – «Праздник каждый день» Изготовитель ООО «КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО». Состоящий из 13 основных листов и 12 дополнительных листов раскрасок, скреплены пружинным переплетом с индивидуальным дизайном."

    Кол-во: 4384

    "Позиция 15"

    "Мягкая игрушка антистресс петушок подушка, размер 350х300х110 мм. материал текстиль, наполнитель пластмассовые гранулы, дизайн красочный Петушок."

    Кол-во: 4384

    "Позиция 16"

    "Мобильный переносной аккумулятор для осуществления зарядки телефонов и других медиа устройств. Упаковка с индивидуальным дизайном."

    Кол-во: 4384

    "Позиция 17"

    "Настольная - колонка Для прослушивания музыки, с возможностью подключения к медиа устройствам, поддерживающим беспроводное соединение. Упаковка с индивидуальным дизайном."

    Кол-во: 4384

    "Позиция 18"

    "Пластиковый кофр/бокс под игрушки с пластиковой крышкой фиксирующийся боковыми замками и ручкой для переноски, размер 410х280х210 мм. С индивидуальным дизайном."

    Кол-во: 4384

    "Позиция 19"

    "Антошка-картошка Ваниль, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 20"

    "Золотой степ, конфета"

    Кол-во: 8768

    "Позиция 21"

    "Французский зефир Жаклин, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 22"

    "Золотой степ, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 23"

    "Сласть Люкс, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 24"

    "Топленое молоко, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 25"

    "Настоящая нуга, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 26"

    "Славяночка сливочная, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 27"

    "Детский сувенир, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 28"

    "Птица дивная, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 29"

    "Волжские зори, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 30"

    "Абрикос в шоколаде с миндалем, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 31"

    "Мишки в лесу, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 32"

    "Молочный классик, шоколад"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 33"

    "Маска, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 34"

    "Бабаевские ориг с фундуком и какао, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 35"

    "Набор «Фантазеры» комплект нелопающихся надуваемых пузырей."

    Кол-во: 4384

    "Позиция 36"

    "Коровка слив.крем, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 37"

    "Вкус Кофе со сливками, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 38"

    "Ромашки, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 39"

    "Огни Москвы, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 40"

    "Коровка Молочная, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 41"

    "Желейные, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 42"

    "Сливочный пунш, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 43"

    "Неженка, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 44"

    "Барокко, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 45"

    "Петушок, масляна головушка, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 46"

    "Красная шапочка, конфета"

    Кол-во: 4384

    "Позиция 47"

    "Обожайка, вафля"

    Кол-во: 4384

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