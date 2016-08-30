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Номер извещения
31603960496
Уникальный номер закупки
16/2.2/0050372/ТГКраснодар
Наименование закупки
Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.08.2016 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
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Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2016 09:30 GMT +330.08.2016 09:3030.08.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603960496Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2016 10:0030.08.2016 10:0030.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603960496Дата и время вскрытия заявок Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 14:0028.10.2016 14:0028.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603960496Подведение итогов не позднее Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение новогодних подарков для детей работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Начальная цена
8 600 001,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 8768
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
Кол-во: 4384
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