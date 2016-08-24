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Номер извещения
31603957519
Уникальный номер закупки
16/2.2/0051044/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Поставка медикаментов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.08.2016 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-93-50
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Shevchenko_A_V@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медикаментов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2016 10:00 GMT +324.08.2016 10:0024.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603957519Дата и время окончания срока приема заявок поставка медикаментовРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2016 14:0024.08.2016 14:0024.08.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603957519Дата и время вскрытия заявок поставка медикаментовРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Подведение итогов не позднее
07.09.2016 15:0007.09.2016 15:0007.09.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603957519Подведение итогов не позднее поставка медикаментовРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов
Начальная цена
4 720 910,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
46.46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 175
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