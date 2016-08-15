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Номер извещения
31603952948
Уникальный номер закупки
16/2.2/0054523/ОренбГТ
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.08.2016 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,
Почтовый адрес
460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144
Контактный телефон
+7 3532 73-20-55
Факс
+7 3532 73-27-03
Адрес электронной почты
gaztrans@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лонда Юрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Оренбург ул. Терешковой,144
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2016 08:00 GMT +315.08.2016 08:0015.08.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603952948Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровОренбург ул. Терешковой,144
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2016 08:3015.08.2016 08:3015.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603952948Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровОренбург ул. Терешковой,144
Подведение итогов не позднее
19.08.2016 14:0019.08.2016 14:0019.08.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603952948Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровОренбург ул. Терешковой,144
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
Все закупки и тендеры ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
Адрес местонахождения
460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,
460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144
Отсутствуют
46.49.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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