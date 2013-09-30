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Номер извещения
ГП309021
Уникальный номер закупки
12/14.09.13/МЕД/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка медицинской мебели, медицинского инструментария №12/14.09.13/МЕД/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Почтовый адрес
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-52-82
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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КРОВАТЬ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 16:00 GMT +330.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309021Дата и время окончания срока приема заявок КРОВАТЬСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 16:0030.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309021Дата и время вскрытия заявок КРОВАТЬСалават
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 08:0004.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309021Подведение итогов не позднее КРОВАТЬСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201304.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309021Подведение итогов не позднее КРОВАТЬСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КРОВАТЬ
Начальная цена
2 317 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ОТСАСЫВАТЕЛЬ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 16:00 GMT +330.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309021Дата и время окончания срока приема заявок ОТСАСЫВАТЕЛЬСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 16:0030.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309021Дата и время вскрытия заявок ОТСАСЫВАТЕЛЬСалават
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 08:0004.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309021Подведение итогов не позднее ОТСАСЫВАТЕЛЬСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОТСАСЫВАТЕЛЬ
Начальная цена
236 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 16:00 GMT +330.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309021Дата и время окончания срока приема заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 16:0030.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309021Дата и время вскрытия заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 08:0004.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309021Подведение итогов не позднее МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Начальная цена
671 833,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 16:00 GMT +330.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309021Дата и время окончания срока приема заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 16:0030.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309021Дата и время вскрытия заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 08:0004.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309021Подведение итогов не позднее МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Начальная цена
4 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 16:00 GMT +330.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309021Дата и время окончания срока приема заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 16:0030.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309021Дата и время вскрытия заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 08:0004.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309021Подведение итогов не позднее МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Начальная цена
11 894,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 16:00 GMT +330.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309021Дата и время окончания срока приема заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 16:0030.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309021Дата и время вскрытия заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 08:0004.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309021Подведение итогов не позднее МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Начальная цена
5 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 16:00 GMT +330.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309021Дата и время окончания срока приема заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 16:0030.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309021Дата и время вскрытия заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 08:0004.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309021Подведение итогов не позднее МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Начальная цена
84 393,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 16:00 GMT +330.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309021Дата и время окончания срока приема заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 16:0030.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309021Дата и время вскрытия заявок МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 08:0004.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309021Подведение итогов не позднее МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСРУМЕНТАРИЙ
Начальная цена
46 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СТОЙКА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 16:00 GMT +330.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309021Дата и время окончания срока приема заявок СТОЙКА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 16:0030.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309021Дата и время вскрытия заявок СТОЙКА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯСалават
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 08:0004.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309021Подведение итогов не позднее СТОЙКА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СТОЙКА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
Начальная цена
8 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 16:00 GMT +330.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309021Дата и время окончания срока приема заявок КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 16:0030.09.2013 16:0030.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309021Дата и время вскрытия заявок КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯСалават
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 08:0004.10.2013 08:0004.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309021Подведение итогов не позднее КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
Начальная цена
1 544 266,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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