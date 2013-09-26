www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП309020
Уникальный номер закупки
3/15.09.13/АС/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Почтовый адрес
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Набор для творчества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 15:30 GMT +326.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309020Дата и время окончания срока приема заявок Набор для творчестваСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 15:3026.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309020Дата и время вскрытия заявок Набор для творчестваСалават
Подведение итогов не позднее
01.10.2013 12:0001.10.2013 12:0001.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309020Подведение итогов не позднее Набор для творчестваСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Набор для творчества
Начальная цена
40 090,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Отсутствуют
36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Бумага для ксерокса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 15:30 GMT +326.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309020Дата и время окончания срока приема заявок Бумага для ксероксаСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 15:3026.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309020Дата и время вскрытия заявок Бумага для ксероксаСалават
Подведение итогов не позднее
01.10.2013 12:0001.10.2013 12:0001.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309020Подведение итогов не позднее Бумага для ксероксаСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага для ксерокса
Начальная цена
16 734,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Отсутствуют
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Канцелярские принадлежности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 15:30 GMT +326.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309020Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские принадлежностиСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 15:3026.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309020Дата и время вскрытия заявок Канцелярские принадлежностиСалават
Подведение итогов не позднее
01.10.2013 12:0001.10.2013 12:0001.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309020Подведение итогов не позднее Канцелярские принадлежностиСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские принадлежности
Начальная цена
37 656,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Отсутствуют
36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сувениры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 15:30 GMT +326.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309020Дата и время окончания срока приема заявок СувенирыСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 15:3026.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309020Дата и время вскрытия заявок СувенирыСалават
Подведение итогов не позднее
01.10.2013 12:0001.10.2013 12:0001.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309020Подведение итогов не позднее СувенирыСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.10.201301.10.2013 12:0001.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309020Подведение итогов не позднее СувенирыСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сувениры
Начальная цена
39 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Отсутствуют
36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.