www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП309019
Уникальный номер закупки
9/31.08.13/ПЭ/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка средств измерения №9/31.08.13/ПЭ/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-48-65
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 15:30 GMT +323.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309019Дата и время окончания срока приема заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 15:3023.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309019Дата и время вскрытия заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 08:0027.09.2013 08:0027.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309019Подведение итогов не позднее СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Начальная цена
219 366,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 15:30 GMT +323.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309019Дата и время окончания срока приема заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 15:3023.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309019Дата и время вскрытия заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 08:0027.09.2013 08:0027.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309019Подведение итогов не позднее СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Начальная цена
13 308,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 15:30 GMT +323.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309019Дата и время окончания срока приема заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 15:3023.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309019Дата и время вскрытия заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 08:0027.09.2013 08:0027.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309019Подведение итогов не позднее СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Начальная цена
46 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 15:30 GMT +323.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309019Дата и время окончания срока приема заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 15:3023.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309019Дата и время вскрытия заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 08:0027.09.2013 08:0027.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309019Подведение итогов не позднее СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Начальная цена
17 875,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 15:30 GMT +323.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309019Дата и время окончания срока приема заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 15:3023.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309019Дата и время вскрытия заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 08:0027.09.2013 08:0027.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309019Подведение итогов не позднее СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Начальная цена
90 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 15:30 GMT +323.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309019Дата и время окончания срока приема заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 15:3023.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309019Дата и время вскрытия заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 08:0027.09.2013 08:0027.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309019Подведение итогов не позднее СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Начальная цена
6 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 15:30 GMT +323.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309019Дата и время окончания срока приема заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 15:3023.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309019Дата и время вскрытия заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 08:0027.09.2013 08:0027.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309019Подведение итогов не позднее СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Начальная цена
24 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 15:30 GMT +323.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309019Дата и время окончания срока приема заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 15:3023.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309019Дата и время вскрытия заявок СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 08:0027.09.2013 08:0027.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309019Подведение итогов не позднее СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Начальная цена
5 220,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.