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Номер извещения
31603947120
Уникальный номер закупки
16/2.1/0054315/ДЯмбург
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому сопровождению неисключительного права пользования Documentum и Oracle для Автоматизированной системы управления документами (АСУД)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.08.2016 08:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-67-71
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
a.kerbel@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кербель Андрей Олегович
Место рассмотрения предложений
629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому сопровождению неисключительного права пользования Documentum и Oracle для Автоматизированной системы управления документами (АСУД)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2016 10:00 GMT +322.08.2016 10:0022.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603947120Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому сопровождению неисключительного права пользования Documentum и Oracle для Автоматизированной системы управления документами (АСУД)629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2016 13:0022.08.2016 13:0022.08.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603947120Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому сопровождению неисключительного права пользования Documentum и Oracle для Автоматизированной системы управления документами (АСУД)629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Подведение итогов не позднее
05.09.2016 13:0005.09.2016 13:0005.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603947120Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому сопровождению неисключительного права пользования Documentum и Oracle для Автоматизированной системы управления документами (АСУД)629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.09.201605.09.2016 13:0005.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603947120Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому сопровождению неисключительного права пользования Documentum и Oracle для Автоматизированной системы управления документами (АСУД)629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому сопровождению неисключительного права пользования Documentum и Oracle для Автоматизированной системы управления документами (АСУД)
Начальная цена
33 007 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
62.03.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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