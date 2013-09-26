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Номер извещения
ГП309018
Уникальный номер закупки
4/13.09.13/ПВК/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка БУМАГИ ДИАГРАММНОЙ, ДАТЧИКОВ, УКАЗАТЕЛЕЙ, БЛОКОВ ПИТАНИЯ, ВЕЛОСИПЕДА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-22-89
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
БУМАГА ДИАГРАММНАЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 15:30 GMT +326.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309018Дата и время окончания срока приема заявок БУМАГА ДИАГРАММНАЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 15:3026.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309018Дата и время вскрытия заявок БУМАГА ДИАГРАММНАЯСалават
Подведение итогов не позднее
02.10.2013 12:0002.10.2013 12:0002.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309018Подведение итогов не позднее БУМАГА ДИАГРАММНАЯСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
БУМАГА ДИАГРАММНАЯ
Начальная цена
6 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДАТЧИКИ, УКАЗАТЕЛИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 15:30 GMT +326.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309018Дата и время окончания срока приема заявок ДАТЧИКИ, УКАЗАТЕЛИСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 15:3026.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309018Дата и время вскрытия заявок ДАТЧИКИ, УКАЗАТЕЛИСалават
Подведение итогов не позднее
02.10.2013 12:0002.10.2013 12:0002.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309018Подведение итогов не позднее ДАТЧИКИ, УКАЗАТЕЛИСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДАТЧИКИ, УКАЗАТЕЛИ
Начальная цена
36 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 15:30 GMT +326.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309018Дата и время окончания срока приема заявок БЛОКИ ПИТАНИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 15:3026.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309018Дата и время вскрытия заявок БЛОКИ ПИТАНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
02.10.2013 12:0002.10.2013 12:0002.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309018Подведение итогов не позднее БЛОКИ ПИТАНИЯСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Начальная цена
15 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Велосипед 28 NAVIGATOR 300 или эквивалент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 15:30 GMT +326.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309018Дата и время окончания срока приема заявок Велосипед 28 NAVIGATOR 300 или эквивалентСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 15:3026.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309018Дата и время вскрытия заявок Велосипед 28 NAVIGATOR 300 или эквивалентСалават
Подведение итогов не позднее
02.10.2013 12:0002.10.2013 12:0002.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309018Подведение итогов не позднее Велосипед 28 NAVIGATOR 300 или эквивалентСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Велосипед 28 NAVIGATOR 300 или эквивалент
Начальная цена
5 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 15:30 GMT +326.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309018Дата и время окончания срока приема заявок ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 15:3026.09.2013 15:3026.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309018Дата и время вскрытия заявок ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫСалават
Подведение итогов не позднее
02.10.2013 12:0002.10.2013 12:0002.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309018Подведение итогов не позднее ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Начальная цена
247 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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