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    Главная / Торги / Поставка гофроящика 3-х слойного

    Поставка гофроящика 3-х слойного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603946240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гофроящика 3-х слойногоРоссия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратурыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31603946240

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0003540/КаневЗГА

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка гофроящика 3-х слойного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.07.2016 08:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация_Гофроящик.doc

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Каневской завод газовой аппаратуры
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Юридический адрес

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    Почтовый адрес

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Контактный телефон

    +7 86164 7-06-41

    Факс

    +7 86164 7-06-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@kzga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ртищев Олег Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Россия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гофроящика 3-х слойного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2016 10:00 GMT +309.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603946240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гофроящика 3-х слойногоРоссия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2016 11:0009.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603946240Дата и время вскрытия заявок Поставка гофроящика 3-х слойногоРоссия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 00:0030.09.2016 00:0030.09.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603946240Подведение итогов не позднее Поставка гофроящика 3-х слойногоРоссия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 00:0030.09.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603946240Подведение итогов не позднее Поставка гофроящика 3-х слойногоРоссия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гофроящика 3-х слойного

    Начальная цена

    3 416 477,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Каневской ЗГА
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Адрес местонахождения

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    17.21

    Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гофроящик 3-х слойного 1120"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Гофроящик 3-х слойного 1469"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 3"

    "Гофроящик КЗГА-8 (рамка1267)"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 4"

    "Гофроящик КЗГА-7 (рамка 1465)"

    Кол-во: 100000

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