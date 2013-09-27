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Номер извещения
31300554504
Уникальный номер закупки
13_1.1_0942
Наименование закупки
Осуществление входного/сдаточного контроля (технического надзора) качества МТР приобретаемых Заказчиком для объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром инвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2013 17:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Осуществление входного/сдаточного контроля (технического надзора) качества МТР приобретаемых Заказчиком для объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром инвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 10:00 GMT +327.09.2013 10:0027.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300554504Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление входного/сдаточного контроля (технического надзора) качества МТР приобретаемых Заказчиком для объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2013 14:1027.09.2013 14:1027.09.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300554504Дата и время вскрытия заявок Осуществление входного/сдаточного контроля (технического надзора) качества МТР приобретаемых Заказчиком для объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 23:5914.10.2013 23:5914.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300554504Подведение итогов не позднее Осуществление входного/сдаточного контроля (технического надзора) качества МТР приобретаемых Заказчиком для объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
14.10.201314.10.2013 23:5914.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300554504Подведение итогов не позднее Осуществление входного/сдаточного контроля (технического надзора) качества МТР приобретаемых Заказчиком для объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Осуществление входного/сдаточного контроля (технического надзора) качества МТР приобретаемых Заказчиком для объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром инвест»
Начальная цена
199 969 148,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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