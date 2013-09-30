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Номер извещения
31300554418
Уникальный номер закупки
13_500
Наименование закупки
«Техническое обслуживание автотранспорта для нужд Северного ЛПУМГ ООО «Газпром переработка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2013 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-20-84
Факс
--
Адрес электронной почты
SidorovaVO@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорова Виолетта
Место рассмотрения предложений
Сургут
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«Техническое обслуживание автотранспорта для нужд Северного ЛПУМГ ООО «Газпром переработка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 10:00 GMT +330.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300554418Дата и время окончания срока приема заявок «Техническое обслуживание автотранспорта для нужд Северного ЛПУМГ ООО «Газпром переработка»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 12:0030.09.2013 12:0030.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300554418Дата и время вскрытия заявок «Техническое обслуживание автотранспорта для нужд Северного ЛПУМГ ООО «Газпром переработка»Сургут
Подведение итогов не позднее
02.10.2013 10:0002.10.2013 10:0002.10.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300554418Подведение итогов не позднее «Техническое обслуживание автотранспорта для нужд Северного ЛПУМГ ООО «Газпром переработка»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Техническое обслуживание автотранспорта для нужд Северного ЛПУМГ ООО «Газпром переработка»
Начальная цена
584 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
50.20
Кол-во: 19
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