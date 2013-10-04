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Номер извещения
31300554440
Уникальный номер закупки
12-6-0220
Наименование закупки
Поставка автомобильных шин для нужд ОАО «Газпром» № 1105/ГП/12-6-0220/16.09.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2013 17:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка автомобильных шин для нужд ОАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2013 10:00 GMT +304.10.2013 10:0004.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300554440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шин для нужд ОАО «Газпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2013 11:4504.10.2013 11:4504.10.2013 11:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300554440Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных шин для нужд ОАО «Газпром»Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 17:0014.10.2013 17:0014.10.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300554440Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шин для нужд ОАО «Газпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин для нужд ОАО «Газпром»
Начальная цена
14 351 970,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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