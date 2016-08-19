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Номер извещения
31603940443
Уникальный номер закупки
16/3/0051126/ГГР
Наименование закупки
Разработка, согласование и экспертиза проектной документации, разработка технического проекта на разработку карьера для строительства разведочных скважин №№ 909, 918 нижнемеловых отложений Западно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения на Западно-Таркосалинском лицензионном участке.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.07.2016 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Почтовый адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 3452 54-09-56
Факс
+7 3452 54-09-55
Адрес электронной почты
I.Spiridonova@ggr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спиридонова Ирина Ивановна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70
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Разработка, согласование и экспертиза проектной документации, разработка технического проекта на разработку карьера для строительства разведочных скважин №№ 909, 918 нижнемеловых отложений Западно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения на Западно-Таркосалинском лицензионном участке.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2016 11:00 GMT +319.08.2016 11:0019.08.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603940443Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, согласование и экспертиза проектной документации, разработка технического проекта на разработку карьера для строительства разведочных скважин №№ 909, 918 нижнемеловых отложений Западно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения на Западно-Таркосалинском лицензионном участке.г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2016 11:0022.08.2016 11:0022.08.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603940443Дата и время вскрытия заявок Разработка, согласование и экспертиза проектной документации, разработка технического проекта на разработку карьера для строительства разведочных скважин №№ 909, 918 нижнемеловых отложений Западно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения на Западно-Таркосалинском лицензионном участке.г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70
Подведение итогов не позднее
19.09.2016 11:0019.09.2016 11:0019.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603940443Подведение итогов не позднее Разработка, согласование и экспертиза проектной документации, разработка технического проекта на разработку карьера для строительства разведочных скважин №№ 909, 918 нижнемеловых отложений Западно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения на Западно-Таркосалинском лицензионном участке.г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.09.201619.09.2016 11:0019.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603940443Подведение итогов не позднее Разработка, согласование и экспертиза проектной документации, разработка технического проекта на разработку карьера для строительства разведочных скважин №№ 909, 918 нижнемеловых отложений Западно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения на Западно-Таркосалинском лицензионном участке.г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка, согласование и экспертиза проектной документации, разработка технического проекта на разработку карьера для строительства разведочных скважин №№ 909, 918 нижнемеловых отложений Западно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения на Западно-Таркосалинском лицензионном участке.
Начальная цена
7 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Не требуется
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геологоразведка
Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка
Адрес местонахождения
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Отсутствуют
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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