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Номер извещения
31300554549
Уникальный номер закупки
13-2.1-5011
Наименование закупки
Право заключения договора подряда на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств филиала ООО «Газпром ПХГ» «Карашурское УПХГ» (280/ГПХГ/13-2.1-5011/17.09.13/ЗЭ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2013 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Контактный телефон
+7 495 428-41-04
Факс
+7 495 428-45-31
Адрес электронной почты
Tender@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овчинников Денис
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств филиала ООО «Газпром ПХГ» «Карашурское УПХГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2013 11:00 GMT +310.10.2013 11:0010.10.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300554549Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств филиала ООО «Газпром ПХГ» «Карашурское УПХГ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2013 12:1010.10.2013 12:1010.10.2013 12:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300554549Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств филиала ООО «Газпром ПХГ» «Карашурское УПХГ»Москва
Подведение итогов не позднее
25.11.2013 12:0025.11.2013 12:0025.11.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300554549Подведение итогов не позднее Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств филиала ООО «Газпром ПХГ» «Карашурское УПХГ»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств филиала ООО «Газпром ПХГ» «Карашурское УПХГ»
Начальная цена
1 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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