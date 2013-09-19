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Номер извещения
ГП309017
Уникальный номер закупки
№ 13/10.09.13/ММУ/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка микроимпульсных уровнемеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453856, Республика Башкортостан, Мелеуз, Мелеуз, площадь Химзавода, -
Почтовый адрес
453856, Республика Башкортостан, Мелеуз, Мелеуз, площадь Химзавода, -
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34764 6-41-55
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Мелеуз
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МИКРОИМПУЛЬСНЫЕ УРОВНЕМЕРЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2013 15:30 GMT +319.09.2013 15:3019.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309017Дата и время окончания срока приема заявок МИКРОИМПУЛЬСНЫЕ УРОВНЕМЕРЫМелеуз
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2013 15:3019.09.2013 15:3019.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309017Дата и время вскрытия заявок МИКРОИМПУЛЬСНЫЕ УРОВНЕМЕРЫМелеуз
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 15:3023.09.2013 15:3023.09.2013 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309017Подведение итогов не позднее МИКРОИМПУЛЬСНЫЕ УРОВНЕМЕРЫМелеуз
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИКРОИМПУЛЬСНЫЕ УРОВНЕМЕРЫ
Начальная цена
1 470 242,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Все закупки и тендеры АО МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Адрес местонахождения
453856, Республика Башкортостан, Мелеуз, Мелеуз, площадь Химзавода, -
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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