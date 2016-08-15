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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров и офисных расходных материалов для службы строительного контроля филиала ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Поставка канцелярских товаров и офисных расходных материалов для службы строительного контроля филиала ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.08.2016 09:3015.08.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603934152Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и офисных расходных материалов для службы строительного контроля филиала ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31603934152

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0048805/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров и офисных расходных материалов для службы строительного контроля филиала ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.07.2016 08:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 16 2.2 0048805 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 26.07.16 канц Б.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-00

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    tender@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Датов Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Вещества химические и продукты химические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров и офисных расходных материалов для службы строительного контроля филиала ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.08.2016 09:30 GMT +315.08.2016 09:3015.08.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603934152Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и офисных расходных материалов для службы строительного контроля филиала ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    15.08.2016 10:0015.08.2016 10:0015.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603934152Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров и офисных расходных материалов для службы строительного контроля филиала ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2016 14:0017.10.2016 14:0017.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603934152Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и офисных расходных материалов для службы строительного контроля филиала ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201617.10.2016 14:0017.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603934152Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и офисных расходных материалов для службы строительного контроля филиала ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров и офисных расходных материалов для службы строительного контроля филиала ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Начальная цена

    188 616,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    20

    Производство химических веществ и химических продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Планшет Attache A4 черный с верх. створкой"

    Кол-во: 37

    "Позиция 2"

    "Папка на 4-х кольцах пласт. 17/32мм А4 ATTACHE F504/07 синяя Ро"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Лоток для бумаг универс. на 4 отдел. черный &apos;9С160"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Вертикальный накопитель СТАММ 100мм черный 2шт/упк &apos;ЛТ- 104"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Скрепочница магнитная круглая открытая 200104, цвет ассорти"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Папка уголок Комус А4 180мкм (синий)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Папка скорос-тель A4 Attache синий 10шт/уп Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Разделитель листов из сер.пласт. с индексами Attache, А4, цифровой 1-12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Разделитель листов из сер.пласт. с индексами Attache, А4,цифровой 1-31"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Папка на 2-х кольцах пласт. 35/42мм А4 ATTACHE F502/07 черная Р"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Папка на 2-х кольцах пласт. 35/42мм А4 ATTACHE F502/07 зеленая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Папка на 2-х кольцах пласт. 35/42мм А4 ATTACHE F502/07 синяя Ро"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Папка скоросш.с пружин.мех. Комус Модерн черный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Планшет BANTEX 4201-01 A4 синий Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Папка конверт с кнопкой КНК 180 матовый прз. Россия"

    Кол-во: 37

    "Позиция 16"

    "Папка файлов ATTACHE KT-60/045 синяя 0,3 файлы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Папка файлов ATTACHE KT-40/045 синяя 0,3 файлы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Папка файлов ATTACHE KT-30/045 синяя 0,3 файлы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Папка файлов ATTACHE KT-20/045 синяя 0,3 файлы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Папка файлов ATTACHE KT-10/045 синяя 0,3 файлы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Папка на 2-х кольцах пласт. 25/32мм А4 ATTACHE F502/07 синяя Ро"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Папка с зажимом ATTACHE F611/07 17мм черная Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Папка на резинках ATTACHE F315/07 синяя Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Линейка металлическая 40 см TZ 390"

    Кол-во: 37

    "Позиция 25"

    "Ручка гелевая Attache City набор 4цв. Россия"

    Кол-во: 37

    "Позиция 26"

    "Ручка гелевая Attache Town 0,5мм с резин.манжеткой синий Россия"

    Кол-во: 37

    "Позиция 27"

    "Набор настольный ATTACHE JC803 черный, вращающийся"

    Кол-во: 25

    "Позиция 28"

    "Набор маркеров КОМУС PY2304 круглый наконечник 1-4мм. наб 4цв."

    Кол-во: 14

    "Позиция 29"

    "Маркер для CD ICO черный, 0,5 мм"

    Кол-во: 37

    "Позиция 30"

    "Маркер выделитель текста КОМУС HY2396 набор 4цв. 1-4мм."

    Кол-во: 37

    "Позиция 31"

    "Ластик Attache,скош.форма для ручки и карандаша, 55х18х9мм"

    Кол-во: 37

    "Позиция 32"

    "Краска штемпельная Attache синяя 45мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Корректирующая жидкость на быстросохн.основе 20мл ATTACHE &apos;66134"

    Кол-во: 37

    "Позиция 34"

    "Клей-карандаш 10г КОМУС"

    Кол-во: 37

    "Позиция 35"

    "Карандаш механический Attache SuperGrip 0,5мм цвет зеленый"

    Кол-во: 37

    "Позиция 36"

    "Стержень микрографический 0,5 Attache HB 30 грифелей"

    Кол-во: 37

    "Позиция 37"

    "Бумага для ОфТех SVETO COPY (А4,80г,146%CIE) Кр пачка 500л."

    Кол-во: 150

    "Позиция 38"

    "Клейкая лента Attache Selection 2-х сторонняя, переклеиваемая, 12мм Х 12м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Клейкая лента канцелярская 12х33 12 шт./уп."

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Папка файл-вкладыш А4 25мкм Attache с перф,100 шт., рифлен.пов."

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Папка с арочн.мех. BANTEX 50мм 1451-01 т.-синяя Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Папка с арочн.мех. BANTEX 70мм 1450-01 т.-синяя Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Клейкие закладки пласт. 5цв.по 20л. 12ммх45 Attache &apos;030951023"

    Кол-во: 24

    "Позиция 44"

    "Клейкие закладки бумажные 5цв.по 50л. 14ммх50 Attache"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Разделитель листов разделительные полоски Комус, розовые, 100 шт./уп."

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Разделитель листов разделительные полоски Комус, голубые, 100 шт./уп."

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Разделитель листов разделительные полоски Комус, зеленые, 100 шт./уп."

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Разделитель листов разделительные полоски Комус, желтые, 100 шт./уп."

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Блок-кубик с клеевым краем 51х76мм 100 л зелёный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Бух книги учета-160л. в клетку офсет, обл. бумвинил Альт."

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Блок-кубик КОМУС с клеев.краем Куб 76х76 неон.цвета 400л."

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Ежедневник недат,А5,135*205,Россия,128л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Ежедневник дат,2016,синий А5,143х210мм,176л,АТТАСНЕ СИАМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Ежедневник недат,черный,А5,148х218мм,176л,ATTACHE ВИВА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Тетрадь общая 48л,клет,А5,греб,Шотландка,48Т5C1гр"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Папка архивный короб ATTACHE 7см бумвин.складной , красн."

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Папка с завязками 300г/м2 мелов, в ассортименте"

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "Короб архивный ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 480х325х295, Т24"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Алфавитная книжка синяя БАЛАКРОН тисн. фольг. 148х210мм, 8-010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Блокнот ОФИС1 на спир А5 80л.клетка,карт обл. оранж/зе в асс."

    Кол-во: 37

    "Позиция 61"

    "Блок-кубик КОМУС с клеев.краем 76х76 желтый 100л.."

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Блок-кубик ATTACHE (ЭК) в стакане 9х9х9 белый блок"

    Кол-во: 37

    "Позиция 63"

    "Блок-кубик ATTACHE (ЭК) запасной 9х9х9 белый блок"

    Кол-во: 37

    "Позиция 64"

    "Скобы к степлеру N23/17 ATTACHE (до 160л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Степлер ATTACHE 8209 (N10) до 15 лист. красный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Степлер MAPED ЭКО до 25 лист. (N24/6) 353411 черный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Степлер професс. до 210л., противоскользящее основание, черн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Нож промышленный Attache Selection 18 мм с рез.всавк."

    Кол-во: 37

    "Позиция 69"

    "Зажим для бумаг 15мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Зажим для бумаг 25мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Скрепки 25 мм 100 шт./уп. ATTACHE: никель,треуг,к/кор"

    Кол-во: 37

    "Позиция 72"

    "Скобы к степлеру GLOBUS N 24/6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 73"

    "Скобы к степлеру GLOBUS N 10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 74"

    "Ножницы 205мм с пласт.прорезинен.анатомич. ручками Attache &apos;04105370"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Салфетки ProMega Office For Screen в тубе д/чист. экран. 100шт"

    Кол-во: 37

    "Позиция 76"

    "Точилка металлическая одно отверстие AG1004"

    Кол-во: 32

    "Позиция 77"

    "Клейкая лента Упаковочная 48мм х 30м 38мкм прозрачная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Роллер Attache selection Turbo 0,7мм синий"

    Кол-во: 24

    "Позиция 79"

    "Роллер RX302602 игольчат.након. 0.3мм синий"

    Кол-во: 80

    "Позиция 80"

    "Ручка шариковая Attache Ultima Supergrip 0,5мм автомат.синий ст."

    Кол-во: 37

    "Позиция 81"

    "Зажим для бумаг 19мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Зажим для бумаг 32мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Зажим для бумаг 51мм 12шт./уп.Attache, в картонной коробке"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Зажим для бумаг 41мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Дырокол Maped ESSENTIALS металлический до 60 л., черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Дырокол ATTACHE 6730 до 30л., металл.,с лин.,с рез.вставкой,серебр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Папка портфель картотека Комус 12 отд. А4, черный"

    Кол-во: 37

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    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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