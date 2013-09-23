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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300551912
Уникальный номер закупки
13-5.2-0102
Наименование закупки
оказание услуг по доведению раствора ингибитора до забоя азотом для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2014 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2013 18:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Оказание услуг по доведению раствора ингибитора до забоя азотом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300551912Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по доведению раствора ингибитора до забоя азотом Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 11:0524.09.2013 11:0524.09.2013 11:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300551912Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по доведению раствора ингибитора до забоя азотом Москва
Подведение итогов не позднее
22.11.2013 22:5922.11.2013 22:5922.11.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300551912Подведение итогов не позднее оказание услуг по доведению раствора ингибитора до забоя азотом Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доведению раствора ингибитора до забоя азотом
Начальная цена
47 162 178,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
11.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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