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Номер извещения
31603932372
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052990/ГФлот
Наименование закупки
Оказание услуг по обучению (повышению квалификации)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.07.2016 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обучение по международным морским конвенциям и кодексам, специализированная подготовка персонала ПБУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2016 13:00 GMT +331.08.2016 13:0031.08.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603932372Дата и время окончания срока приема заявок Обучение по международным морским конвенциям и кодексам, специализированная подготовка персонала ПБУг. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2016 14:3031.08.2016 14:3031.08.2016 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603932372Дата и время вскрытия заявок Обучение по международным морским конвенциям и кодексам, специализированная подготовка персонала ПБУг. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Подведение итогов не позднее
16.09.2016 18:0016.09.2016 18:0016.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603932372Подведение итогов не позднее Обучение по международным морским конвенциям и кодексам, специализированная подготовка персонала ПБУг. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение по международным морским конвенциям и кодексам, специализированная подготовка персонала ПБУ
Начальная цена
1 755 365,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Отсутствуют
85.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Санкт-Петербург)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2016 13:00 GMT +331.08.2016 13:0031.08.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603932372Дата и время окончания срока приема заявок Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Санкт-Петербург)г. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2016 14:3031.08.2016 14:3031.08.2016 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603932372Дата и время вскрытия заявок Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Санкт-Петербург)г. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Подведение итогов не позднее
16.09.2016 18:0016.09.2016 18:0016.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603932372Подведение итогов не позднее Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Санкт-Петербург)г. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Санкт-Петербург)
Начальная цена
5 413 372,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Отсутствуют
85.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Мурманск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2016 13:00 GMT +331.08.2016 13:0031.08.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603932372Дата и время окончания срока приема заявок Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Мурманск)г. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2016 14:3031.08.2016 14:3031.08.2016 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603932372Дата и время вскрытия заявок Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Мурманск)г. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Подведение итогов не позднее
16.09.2016 18:0016.09.2016 18:0016.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603932372Подведение итогов не позднее Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Мурманск)г. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Мурманск)
Начальная цена
682 262,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Отсутствуют
85.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Калининград)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2016 13:00 GMT +331.08.2016 13:0031.08.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603932372Дата и время окончания срока приема заявок Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Калининград)г. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2016 14:3031.08.2016 14:3031.08.2016 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603932372Дата и время вскрытия заявок Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Калининград)г. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Подведение итогов не позднее
16.09.2016 18:0016.09.2016 18:0016.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603932372Подведение итогов не позднее Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Калининград)г. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение по международным морским конвенциям и кодексам (г. Калининград)
Начальная цена
1 217 990,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Отсутствуют
85.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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